Юные Герои Украины: как дети спасали жизни

21.08.17 08:22Сколько просмотров этой статьи87Сколько комментариев этой статьи0

В сентябре в Украине наградят самых смелых по версии ГосЧС людей, которые, рискуя собой, спасли чужие жизни. Награждение пройдет в рамках традиционной акции "Герой-спасатель года".

Как и в прошлые годы, среди номинантов — много детей. "Сегодня" пообщалась с маленькими украинскими героями, которые претендуют на высокое звание.

Один из героев, 13-летний Владислав Шульга из Золотоноши Черкасской области, в начале июля стал очевидцем того, как в разгар бури его друзей завалило стеной складского помещения. Он самостоятельно разобрал завалы и вытащил из-под них детей. "Мы гуляли, как вдруг по небу начали нестись тучи, появился столб из пыли и, как в кино, в воздух взлетели камни и всякие палки-щепки, — рассказал нам Владик. — Я вцепился в дерево, а мои друзья остались стоять под стеной. И вдруг она рухнула прямо на них! Когда буря пронеслась, то я забыл о страхе и бросился разгребать обломки и, когда докопался до ребят, то один из них был без сознания".

Мама юного героя Лидия добавила, что, к счастью, все ребята остались живы, но до сих пор продолжают лечить травмы. Сам же Влад после этого происшествия подумывает после школы пойти учиться на спасателя.

Так же троих детей, но от огня, весной спас 10-летний Богдан Краснопеев из Полтавской области. Как рассказала нам спикер полтавского управления ГСЧС Светлана Рыбалко, Богдан, будучи старшим из пяти детей в семье, почувствовал запах дыма в доме. "Богдан увидел, что клубы дыма идут прямо из шкафа, — рассказала нам Рыбалко. — Оказалось, двое его младших братиков подожгли вещи в шкафу. Один из малышей испугался, и спрятался в другую часть шкафа. Богдан не растерялся и быстро вытащил малышей из дома, который был уже весь в дыму. Потом вспомнил, что в одной из комнат спит еще один братик. В доме уже все горело, но мальчишка ринулся вовнутрь, и вынес еще одного малыша оттуда, после этого строение в считанные минуты превратилось в факел". Мама Богдана Татьяна говорит, что сейчас часто вспоминает произошедшее и радуется, что малыши остались живы.

Один из самых младших героев, 11-летний Андрюша Букин из Херсонской области, спас своего ровесника Артема, который провалился под лед на водохранилище в январе. Как рассказал нам отец Андрея, увидев тонущего, сын бросился на лед, подполз к провалу и вытащил ровесника. "О ЧП мальчишки долго молчали, но проговорились", — сказал нам Букин-старший.

Похожие новости

29.01.16 19:12Николаевцы почтили память Героев Крут

31.08.14 14:47Первое сентября. Первый урок о войне

10.06.13 09:49Летние лагеря на вес золота

11.06.12 11:58В «Дельфине» открыли летний сезон

30.08.11 11:01В этом году 1 сентября в Николаевской области около 80-ти ВИЧ -положительных детей пойдут в школы

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Понедельник, 21.08.2017

Закругление верхнее-левое

14:45"Зоря-Машпроект" не получала подтверждения закупки Индией турбин для фрегатов производства РФ

14:25В Николаеве проведут очередной конкурс идей по реконструкции площади Соборной

14:03В Европе очередной теракт: в Марселе автомобиль протаранил остановку с людьми

13:45«Синий кит» в Украине: киберполиция сделала важное заявление

13:27Автомобиль на большой скорости сбил ребенка и двух взрослых на тротуаре

13:08США не будут выдавать неиммиграционные визы в РФ

12:27Аэропорт Николаев может принять рейсы уже до конца года

12:12Владимир Кличко: "Макгрегор немного напоминает мне Виталия"

12:01В Николаеве принято решение об усилении контроля за бомжами

11:48Жуткое ДТП в Николаевской области: водитель погиб мгновенно

11:34Масштабна лісова пожежа в Миколаївській області: затримано двох підозрюваних в підпалі

11:20Где в Николаеве не будет света: найди свой адрес

11:03Инцидент с эсминцем США: неизвестна судьба десяти моряков

10:50Украина выиграла первую золотую медаль Универсиады

10:37У Миколаєві за минулий тиждень дівчаток народилося більше

10:23Все николаевские рыбаки в одночасье оказались браконьерами

10:1221 августа – день Мирона Ветрогона

09:50Главная Новости науки и технологий YouTube запускает раздел "срочные новости"

09:37ДТП с президентом Карпат: суд арестовал охранника

09:25Курс евро в Украине вернулся к росту

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

07.08.17 15:004480

СНБО: враг пытается прорваться у Бахмутской трассы

07.08.17 15:123020

В Новоодеському районі спалахнула вантажівка з соломою

07.08.17 15:202800

В Николаеве проведут переучет бездомных собак

07.08.17 15:353030

Вчера в Николаеве выпало 30 % месячной нормы осадков

Самые читаемые

17.08.17 20:0513620

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

07.08.17 19:256820

Украинка Беломоина выиграла Кубок мира по маунтинбайку

07.08.17 18:236770

7 августа - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

08.08.17 11:056580

Сегодня День войск связи Украины

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама