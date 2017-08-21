Юные Герои Украины: как дети спасали жизни

В сентябре в Украине наградят самых смелых по версии ГосЧС людей, которые, рискуя собой, спасли чужие жизни. Награждение пройдет в рамках традиционной акции "Герой-спасатель года".

Как и в прошлые годы, среди номинантов — много детей. "Сегодня" пообщалась с маленькими украинскими героями, которые претендуют на высокое звание.

Один из героев, 13-летний Владислав Шульга из Золотоноши Черкасской области, в начале июля стал очевидцем того, как в разгар бури его друзей завалило стеной складского помещения. Он самостоятельно разобрал завалы и вытащил из-под них детей. "Мы гуляли, как вдруг по небу начали нестись тучи, появился столб из пыли и, как в кино, в воздух взлетели камни и всякие палки-щепки, — рассказал нам Владик. — Я вцепился в дерево, а мои друзья остались стоять под стеной. И вдруг она рухнула прямо на них! Когда буря пронеслась, то я забыл о страхе и бросился разгребать обломки и, когда докопался до ребят, то один из них был без сознания".

Мама юного героя Лидия добавила, что, к счастью, все ребята остались живы, но до сих пор продолжают лечить травмы. Сам же Влад после этого происшествия подумывает после школы пойти учиться на спасателя.

Так же троих детей, но от огня, весной спас 10-летний Богдан Краснопеев из Полтавской области. Как рассказала нам спикер полтавского управления ГСЧС Светлана Рыбалко, Богдан, будучи старшим из пяти детей в семье, почувствовал запах дыма в доме. "Богдан увидел, что клубы дыма идут прямо из шкафа, — рассказала нам Рыбалко. — Оказалось, двое его младших братиков подожгли вещи в шкафу. Один из малышей испугался, и спрятался в другую часть шкафа. Богдан не растерялся и быстро вытащил малышей из дома, который был уже весь в дыму. Потом вспомнил, что в одной из комнат спит еще один братик. В доме уже все горело, но мальчишка ринулся вовнутрь, и вынес еще одного малыша оттуда, после этого строение в считанные минуты превратилось в факел". Мама Богдана Татьяна говорит, что сейчас часто вспоминает произошедшее и радуется, что малыши остались живы.

Один из самых младших героев, 11-летний Андрюша Букин из Херсонской области, спас своего ровесника Артема, который провалился под лед на водохранилище в январе. Как рассказал нам отец Андрея, увидев тонущего, сын бросился на лед, подполз к провалу и вытащил ровесника. "О ЧП мальчишки долго молчали, но проговорились", — сказал нам Букин-старший.