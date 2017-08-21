Как жизнь украинцев изменится в сентябре: образование по-новому, абонплата на газ и новый курс доллара

Кроме этого, в конце августа – начале сентября ожидается рост цен на аренду недвижимости.

В Украине уже в следующем месяце ожидается плавный рост доллара. Лето – традиционно благоприятный для гривни сезон, но уже в сентябре ситуация меняется. Кроме того, в начале сентября ожидается рост цен на недвижимость, голосование парламента за пенсионную реформу и старт нового учебного года. Сайт "Сегодня" выяснил, как может измениться жизнь украинцев в следующем месяце.

Старт учебного года по-новому

С началом нового года учить школьников будут по-новому. Министерство образования опубликовало методические указания. Во-первых, учителя получают полную свободу в организации обучения. Первоклассникам задавать домашние задания не будут. Первые "домашки" будут появляться только во втором классе и их выполнение должно занимать не больше 45 минут. В третьем классе время на домашнюю работу увеличивают до 70 минут, а в четвертом – до 90 минут.

Традиционную физкультуру чиновники предлагают заменить на другие подвижные занятия. Например, хореографию или плавание. Перетруждать первоклассников – запрещено. Нельзя давать задания по дополнительным учебникам или рабочим тетрадям. Более того, больше не будет "домашек" на выходные и каникулы.

"Недопустимо перегружать учеников задачами из дополнительных учебников, тетрадей с печатной основой: закрашивание рисунков, составление схем, таблиц, выполнение дополнительных заданий и упражнений, написание домашних произведений и тому подобное", – говорится в письме ведомства.

"Недопустимо перегружать учеников задачами из дополнительных учебников, тетрадей с печатной основой: закрашивание рисунков, составление схем, таблиц, выполнение дополнительных заданий и упражнений, написание домашних произведений и тому подобное", – говорится в письме ведомства.

Педагогам также придется обходиться без оценок в первом классе. Оценки со второго по четвертый класс разрешается ставить только по естествознанию, чтению, украинскому языку и математике.

Должны ввести абонентскую плату на газ

В меморандуме с МВФ, который подписали президент, премьер, министр финансов и глава НБУ, Украина взяла на себя обязательство в сентябре, до начала отопительного сезона, разделить газовый тариф на две составляющие: цена голубого топлива как товара и стоимость распределения. Фактически, это означает введение абонентской платы на голубое топливо. НКРЭКУ планировала внести абонентскую плату до конца мая этого года. Соответствующее постановление уже было принято, но после критики со стороны премьера решение отсрочили.

Введение оплаты за мощность ("абонплаты") – вопрос решенный законом. Сейчас чиновники обсуждают, как ее считать. Если по действующей методике, которую планировали внедрить еще в апреле этого года и которая до сих пор остается единственной утвержденной, все зависит от максимальной мощности счетчика, в новом постановлении предлагают более выгодные для потребителя условия.

Около 70% украинских семей используют газ только для приготовления еды. Газовая плита потребляет в среднем 1,2 кубометра в час. А пропускная способность счетчика G1,6 – 2,5 кубометра. Счетчика с мощностью меньше не бывает. То есть украинец по старой методике мог использовать мощность в 1,2 кубометра, а платить как за мощность в 2,5 куба.

В новой методике предлагают для всех, у кого из газовых приборов есть только плита, считать по мощности не 2,5 кубометра, а 1,2 куба. Для примера, по старой методике со счетчиком G1,6 и газовой плитой пришлось бы в столице платить "абонплату" в 29,3 гривен, по новой еще неутвержденной методике – 11,48 гривен. Так, семья, которая тратит пять кубометров газа в месяц, сейчас платит 34,3 гривни, а по новой методике будет платить – 41,48 гривню (30 гривен за газ и 11,48 гривен "абонплаты").

В сентябре курс доллара поползет вверх

Для достижения прогнозного уровня, предсказанного Минфином – 29,3 гривен в среднем по году – национальная валюта должна во втором полугодии обесцениться как минимум до 32 гривен за доллар, поясняет аналитик Наталья Мильчакова. Однако такой прогноз можно назвать пессимистичным. К примеру, в Центре Разумкова прогнозируют курс в районе 27 гривен во втором полугодии, а в Concorde Capital предполагают, что в конце этого года доллар будет стоить 28,5 гривни. Сама же Наталья Мильчакова предполагает, что уже осенью курс доллара будет колебаться в пределах 26-28 гривен.

"Риском может стать, например, отказ Международного валютного фонда либо иных международных финансовых организаций предоставлять кредиты Украине. Другим риском может стать падение мировых цен на зерно, металлы и иные экспортные товары Украины, а также падение мировой цены на нефть, что может негативно повлиять на спрос зарубежных импортеров на украинские товары. Однако каким будет курс осенью – реально может знать только Нацбанк Украины, так как гривня дорожает и дешевеет в основном благодаря политике, которую Нацбанк проводит на валютном рынке", – рассказывает Наталья Мильчакова.

В сравнении с валютами многих других развивающихся стран, считает эксперт, гривня малоликвидная и мало интересует валютных спекулянтов.

Подорожает аренда жилья

За прошедший год цены на аренду квартир в столице выросли примерно на 20%. "Если брать 2016 год, произошел рост приблизительно на 20%. Но точной статистики нет. Это не фондовый рынок, не все вносят данные в реестры. Нужно понимать, что на рынок влияет много факторов. Допустим, активнее стала экономика. Уже будет совсем другой спрос, или наоборот", – рассказывает представитель Ассоциации риелторов Украины Артур Пилипчук.

Как прогнозирует риелтор Максим Бабуряк, в конце августа-в начале сентябре возможен рост еще на 20-30%. При чем, после того, как спрос спадет, цены уже не снизятся.

"Вот сейчас квартира сдается, к примеру, за 5000 гривен. Это, скорее всего, будет бюджетный вариант с не очень свежим ремонтом и далеко от центра. Такую квартиру могут смотреть несколько недель, пока найдется арендатор. В конце августа, если эту же квартиру будут сдавать уже за 6000 гривен, ее заберут за день-два", – рассказывает риелтор.

В то же время эксперт в сфере недвижимости Эдуард Бразас прогнозирует, что в конце августа цены могут вырасти на 10%. "К сентябрю цены могут вырасти на 10%, я не думаю, что это будет существенно. И так сейчас дорожает коммуналка, и арендодатели перекладывают эти платежи на арендаторов. Если человек не совсем профессионал и выставил какую-то совсем фантастическую "хотелку", сдать такую квартиру будет сложно. Если квартира пару месяцев простояла, даже для самого жадного арендодателя это сигнал, что нужно снижать цену", – рассказывает Эдуард Бразас.

Цены на недвижимость зависят от двух факторов – спроса и предложения. Предложение в последнее время на рынке стабильно. Многие киевляне, у которых оставалась пустующая квартира, сдали ее еще после первой волны подорожания коммуналки. Количество свободных квартир увеличивается в начале лета, когда часть студентов освобождает съемное жилье. Как говорят риелторы, лучшее время для аренды недвижимости – "тихий сезон" (с июня по середину августа). Если же снимать квартиру позже, можно попасть на сезонное подорожание.

Проголосуют пенсионную реформу

В сентябре парламент будет во втором чтении рассматривать правительственную пенсионную реформу. Если документ поддержат, нововведения ждут украинцев, как заявляют в Минсоцполитики, сразу после принятия реформы.

В октябре этого года 5,6 миллионам украинцев пересчитают пенсии. Больше, чем на 1000 гривен, разбогатеют 1,1 миллиона пенсионеров. Прибавку от 900 до 1000 гривен могут получить 487 тысяч пенсионеров, от 700 до 800 гривен – 460 тысяч. Остальным (а это больше 3,5 миллиона украинцев) пенсию поднимут от 50 до 700 гривен.

Формулу расчета пенсий изменят, а необходимый стаж – повысят. На данный момент каждый год стажа при расчете пенсии умножают на коэффициент 1,35. Правительство планирует в рамках реформы снизить этот коэффициент до 1. Эксперты в сфере пенсионного обеспечения поясняют: в результате размер пенсий для тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, снизится как минимум на 25%. Кроме того, изменятся и требования для получения минимальной пенсии. В следующем году для получения минимальной пенсии нужно иметь как минимум 25 лет стажа. Каждый год необходимый стаж будут увеличивать на 12 месяцев.

"Налог" для работающих пенсионеров в 15% отменят. Сейчас примерно 500 тысяч работающих пенсионеров получают только 85% от пенсии. Правительство планирует отменить налог и выплачивать работающим украинцам на "заслуженном отдыхе" полную пенсию. Если "налог" действительно отменят, полмиллиона украинцев получат пенсию за октябрь примерно на 17% выше. К примеру, если на данный момент работающий украинец получает пенсию в 2000 гривен, с первого октября ее повысят до 2352 гривен. Дело в том, что согласно 47 статьи закона "Об общегосударственном пенсионном страховании", работающие украинцы имеют право только на 85% от заработанной пенсии. Остальное – остается государству. Если после взимания 15% работающему украинцу остается пенсия меньше 1870 гривен (150% от прожиточного минимума для нетрудоспособных), выплачивать будут полную пенсию.