Курс евро в Украине вернулся к росту Доллар и рубль практически не измнились в цене в официальных курсах Национального банка. На сегодня, 21 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 25,49 грн; 1 евро – 29,92 грн; 10 российских рублей – 4,29 грн. Таким образом, курс доллара, по сравнению со значениями пятницы, 18 августа, понизился на копейку, передает Сегодня. Курс евро вырос на девять копеек после активного снижения на прошлой неделе. При этом евровалюта держится ниже психологической отметки в 30 гривен, которую превышала в течение месяца. Российский рубль "похудел" на копейку. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама