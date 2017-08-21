Все николаевские рыбаки в одночасье оказались браконьерами

21.08.17 10:23Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Все николаевские рыбаки в одночасье оказались браконьерами.

Из-за непродуманных решений киевских чиновников все николаевские рыбаки в одночасье оказались браконьерами.

Об этом рассказал николаевский предприниматель Евгений Полтавчук в эфире программы «Добрый вечер», выходящей на 35-м канале.

Проблема заключается в том, что из-за изменений в законодательстве рыбаки не могут получить официальных разрешений на вылов рыбы.

  • Мы уперлись в проблему выдачи разрешений. Эти полномочия забрали у Министерства экологии Украины и передали их облгосадминистрациям. В Запорожской области губернатор принял волевое решение: он на свой страх и риск выдал разрешения, люди работают, промысел не стоит. У нас все обстоит по-другому... На Кинбурнской косе есть несколько пользователей, которые занимаются рыбным промыслом. Они зарегистрированы в налоговой, им выдаются снасти и т. д. Так вот, если в 2016 году такой человек был пользователем, то в нынешнем году он уже браконьер, - сообщил предприниматель.

Рыбаки неоднократно обращались к главе облгосадминистрации — и с официальными письмами, и в социальных сетях — однако вопрос так и не был решен.

  • Мне хочется задать вопрос: почему никто не спрашивает, с чего мы платим налоги? Мы же не закрываем свои предприятия... Никто же не говорит: вы не получили разрешение, заберите свои налоги обратно, - подытожил Евгений Полтавчук.

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