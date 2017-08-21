У Миколаєві за минулий тиждень дівчаток народилося більше У Миколаєві за минулий тиждень дівчаток народилося більше, ніж хлопчиків. За минулий тиждень у Миколаєві народилось 96 немовлят. Про це повідомляє портал Depo.Миколаїв з посиланням на прес-службу Миколаївської міськради. З 11 по 18 серпня 2017 року в пологових будинках Миколаєва народилось 96 малюків: 41 хлопчик та 55 дівчаток. Бажаємо здоров"я малюкам та їхнім рідним! Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама