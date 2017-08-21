07.08.17 15:004480
У Миколаєві за минулий тиждень дівчаток народилося більше
|21.08.17 10:37
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У Миколаєві за минулий тиждень дівчаток народилося більше, ніж хлопчиків.
У Миколаєві за минулий тиждень дівчаток народилося більше, ніж хлопчиків.
За минулий тиждень у Миколаєві народилось 96 немовлят.
Про це повідомляє портал Depo.Миколаїв з посиланням на прес-службу Миколаївської міськради.
З 11 по 18 серпня 2017 року в пологових будинках Миколаєва народилось 96 малюків: 41 хлопчик та 55 дівчаток.
Бажаємо здоров"я малюкам та їхнім рідним!