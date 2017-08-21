В Николаеве принято решение об усилении контроля за бомжами

21.08.17 12:01Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Как именно чиновники намерены контролировать бездомных, не поясняется.

В Николаеве было принято решение об усилении контроля за людьми, которые более других подвержены риску стать носителями холеры.

Об этом пишет 112.ua со ссылкой на врачей и представителей Николаевской ОГА.

Речь идет о людях без постоянного места жительства - бомжах.

О том, как именно чиновники намерены контролировать бездомных, не поясняется. Предположительно для контроля, изначально бомжей нужно каким-то образом выявить, идентифицировать, а затем уже наблюдать за их перемещениями — то есть, контролировать.

К тому же, чтобы не допустить, например, купания бомжей в реке, их нужно не просто контролировать, а изолировать. В связи с этим, вопрос о том, каким образом в Николаеве собираются «усиливать контроль» за бомжами, остается открытым.

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