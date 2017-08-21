07.08.17 15:004480
В Николаеве принято решение об усилении контроля за бомжами
|21.08.17 12:01
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Как именно чиновники намерены контролировать бездомных, не поясняется.
Как именно чиновники намерены контролировать бездомных, не поясняется.
В Николаеве было принято решение об усилении контроля за людьми, которые более других подвержены риску стать носителями холеры.
Об этом пишет 112.ua со ссылкой на врачей и представителей Николаевской ОГА.
Речь идет о людях без постоянного места жительства - бомжах.
О том, как именно чиновники намерены контролировать бездомных, не поясняется. Предположительно для контроля, изначально бомжей нужно каким-то образом выявить, идентифицировать, а затем уже наблюдать за их перемещениями — то есть, контролировать.
К тому же, чтобы не допустить, например, купания бомжей в реке, их нужно не просто контролировать, а изолировать. В связи с этим, вопрос о том, каким образом в Николаеве собираются «усиливать контроль» за бомжами, остается открытым.