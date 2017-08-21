Аэропорт Николаев может принять рейсы уже до конца года

Аэропорт Николаев до конца 2017 года может возобновить работу и начать принимать рейсы авиакомпаний.

Такую надежду высказал председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко на встрече с предпринимателями региона, которая прошла в рамках визита в Николаев премьер-министра Украины, пишет ЦТС.

«Международный аэропорт "Николаев" до конца 2017 года может принять первые рейсы после длительного простоя. Считаю, что в этом году у нас уже будут рейсы», — заявил А. Савченко.

По словам Савченко, была принята программа возобновления николаевского аэропорта. И сейчас восстановление аэропорта идет достаточно активно. В частности, речь о ремонте ВПП, обновлении светосигнального оборудования и капитальном ремонте здания аэровокзала.

31 мая Госавиаслужба Украины выдала аэропорту Николаев свидетельство о регистрации. До этого депутат Верховной Рады Давид Макарьян уверял, что уже в этом году аэропорт начнет принимать рейсы. В феврале текущего года глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявлял, что в случае, если в 2017 году не удастся восстановить николаевский аэропорт, то о его существовании можно будет забыть.

В июне коммунальное предприятие Николаевского облсовета «Международный аэропорт Николаев» подписало три договораобщей стоимостью 2,45 млн гривен на разработку проектов реконструкций своего имущества.

Также руководство аэропорта ведет переговоры о сотрудничестве с авиакомпанией Turkish Airlines. Об этом говорил заместитель директора аэропорта Сергей Филатов. Также он информировал о намерении этим летом подать документы в Госавиаслужбу на получение сертификата для аэропорта.