07.08.17 15:004480
В Николаеве проведут очередной конкурс идей по реконструкции площади Соборной
|21.08.17 14:25
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В Николаеве объявят архитектурный блиц-конкурс на определение лучшей концепции реконструкции площади Соборной и части Флотский бульвар в Центральном районе города Николаева.
В Николаеве объявят архитектурный блиц-конкурс на определение лучшей концепции реконструкции площади Соборной и части Флотский бульвар в Центральном районе города Николаева.
Об этом интернет-изданию «Мой город» сообщили в горсовете.
На презентации, которая состоится завтра, 22 августа, будет объявлено о старте первого в Николаеве всеукраинского архитектурного конкурса. Главный архитектор Николаева Анна Палеха вместе с городским головой Александром Сенкевичем расскажут о целях и задачах конкурса, условия участия и состав жюри.
Отмечается, что лучшее архитектурно-планировочное решение будет реализовано за бюджетные средства.