В Николаеве проведут очередной конкурс идей по реконструкции площади Соборной

В Николаеве объявят архитектурный блиц-конкурс на определение лучшей концепции реконструкции площади Соборной и части Флотский бульвар в Центральном районе города Николаева.

Об этом интернет-изданию «Мой город» сообщили в горсовете.

На презентации, которая состоится завтра, 22 августа, будет объявлено о старте первого в Николаеве всеукраинского архитектурного конкурса. Главный архитектор Николаева Анна Палеха вместе с городским головой Александром Сенкевичем расскажут о целях и задачах конкурса, условия участия и состав жюри.

Отмечается, что лучшее архитектурно-планировочное решение будет реализовано за бюджетные средства.