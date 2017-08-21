"Зоря-Машпроект" не получала подтверждения закупки Индией турбин для фрегатов производства РФ

21.08.17 14:45Сколько просмотров этой статьи17Сколько комментариев этой статьи0

ГП "Научно-производственный комплекс (НПКГ) "Зоря-Машпроект" реализует ВТС с Индией в полном соответствии с требованиями экспортного контроля Украины и не располагает информацией о принятии индийской стороной окончательного решения о закупке оборудования для строящихся в РФ военных кораблей проекта 11356. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3031369

Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Предприятие сотрудничает с индийским заказчиком с 1992 года. Все поставки оборудования специального назначения осуществляются ГП "Зоря-Машпроект" в строгом соответствии с законодательством Украины, в том числе в сфере экспортного контроля", – отмечается в сообщении.

"На сегодняшний день сотрудничество осуществляется в рамках долгосрочного генерального соглашения между Министерством обороны Индии и ГП "Зоря-Машпроект", которое было подписано сторонами в 2016 году. Относительно принятия индийской стороной окончательного решения о приобретении газотурбинных силовых установок для оснащения своих кораблей проекта 11356 ГП "Зоря-Машпроект" официальной информацией не располагает", – уточнили в пресс-службе госкомпании.

В сообщении подчеркивается, что ВМС Индии эксплуатируют целый ряд кораблей различных проектов, оснащенных газотурбинными силовыми установками производства ГП "Зоря-"Машпроект".

"В 2017 году предприятие также осуществляет поставки продукции индийскому заказчику в соответствии с ранее заключенными контрактами", – резюмирует пресс-служба.

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