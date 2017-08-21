В Николаеве требуют срочно провести общественные слушания по Бугскому гарду

В понедельник, 21 августа, активисты обратились к мэру Александру Сенкевичу с просьбой провести в ближайшее время общественные слушания, чтобы защитить Национальный природный парк «Бугский гард»

Об этом сообщает корреспондент NikMedia.

Активисты пришли к Сенкевичу на экологическую комиссию, однако ее перенесли. Это вызвало недовольство, ведь пришло около 30 человек.

«Я вообще ехала из Очакова, когда мне позвонили и сказали, что комиссии не будет. Но я ведь не буду возвращаться. Я позвонила Концевому (депутат Игорь Концевой, председатель комиссии – ред.), - сказала депутат Светлана Таранова. – Я не поддерживаю, я буду бороться за Бугский гард».

В горсовет также пришел депутат Олег Грипас, но долго задерживаться в кабинете не стал.

«Я был в Южноукраинске. Какую только ложь не несли высокопоставленные люди. Они собрали «общественные слушания» из пяти человек, а потом распространили информацию о том, что жители готовы к затоплению. А что будет с экологией, ведь все живое умрет. И я молчу про исторические памятки времен казачества! А все дело в том, что на это выделяют 800 миллионов, и эти деньги просто хотят раздерибанить», - сказал активист Роман Бойко.

Комиссия, которую перенесли на завтра, скорее всего рассмотрит вопрос о Бугском гарде.

Вице-мэр Мкртич Мкртчян заверил, что депутаты возьмутся за решение важного вопроса: " Была инициатива нашего департамента, которую я поддержал: обзавестись поддержкой депутатского корпуса относительно проведения общественных слушаний экологического вопроса, который, может, не относится к территории города, но который может иметь воздействие на нашу экологию. Поэтому было мнение обратиться с соответствующим письмом на депутатскую комиссию ", - сказал Мкртчян.