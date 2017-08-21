Треть украинцев продолжают пользоваться запрещенными российскими сервисами

21.08.17 16:18Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Несмотря на официальный запрет указом президента Украины Петра Порошенко, украинцы продолжают пользоваться заблокированными на территории страны российскими ресурсами

Так, по данным аналитического сервиса SimilarWeb, около трети украинских пользователей все еще посещают ресурсы Яндекса и Mail.Ru, а также заходят на свои страницы в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники. Что интересно, некоторым пользователям удается это делать даже без помощи специальных программ для обхода блокировки.

К примеру, в прошлом месяце российскую соцсеть ВКонтакте хотя бы раз посещали 35% украинских пользователей. Яндексом пользовались – 33% аудитории, в сервисы Mail.ru заходили около 30% юзеров, а в Одноклассники – порядка 22% украинских пользователей.

Стоит также отметить, что согласно данным аналитики SimilarWeb, для вышеупомянутых ресурсов Украина остается вторым по объему трафика источником. На первом месте, естественно, Россия.

Отметим, что в Украине около 21,6 миллионов активных интернет-пользователей. А это 64,8% от общего количества населения страны. Аналитики отмечают, что начиная с мая 2017 года, когда, собственно, и были заблокированы российские ресурсы, попавшие под запрет сайты потеряли 50-60% украинской аудитории. Однако, по состоянию на август, тенденция к снижению активности пользователей практически остановилось.

Надо сказать, что не все провайдеры смогли заблокировать доступ к российским ресурсам. Так, в Киеве доступ к запрещенным сайтам далеко не всегда блокируется в публичных WiFi-сетях. Есть также информация о том, что запрещенные сайты пытаются избежать блокировки, а местные провайдеры просто не успевают за ними.

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