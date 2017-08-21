В Украине могут серьезно подорожать сигареты

Подорожание создаст все предпосылки для роста теневого рынка табачных изделий

С 1 января 2018 года в Украине могут существенно подорожать сигареты. Об этом говорится в обращении Ассоциации производителей табачных изделий в адрес главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, которое поступило в распоряжение некоторых СМИ.

По информации Ассоциации, в настоящий момент через Верховную Раду Украины пытаются провести закон, который уравняет цену табачных изделий среднего и низкого ценовых сегментов, что, в свою очередь, уничтожит украинских производителей сигарет.

В письме речь идет о законопроекте №6683 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения табачных изделий.

«Данным законопроектом «сигаретный картель» планирует установить коэффициент на уровне 1,85, с помощью которого фиксируется минимальная цена табачных изделий на рынке на уровне не менее 28,00 грн. В основе возникновения, расчета и применения данного коэффициента безусловно лежит коррупционная составляющая, что, в свою очередь, приведет к созданию монополии, разрушит конкуренцию в данной области, позволит более дорогому сегменту табачных изделий уничтожить более дешевый сегмент, обеспечит отдельным иностранным производителям огромные сверхприбыли в обход государственного бюджета, а также создаст все предпосылки для роста теневого рынка табачных изделий», — пишут авторы обращения.

По их мнению, в таких условиях пострадают украинский потребитель и национальные производители, которые сейчас имеют возможность конкурировать за счет снижения себестоимости и цены товара.

«При детальном анализе данного законопроекта абсолютно очевидно, что четыре иностранных производителя табачных изделий хотят установить на одинаковом уровне стоимость реализации табачных изделий всех торговых марок среднего и низкого ценового сегмента, что и будет служить минимальной ценой. Это, в свою очередь, позволит им вытеснить с рынка продукцию более низкой себестоимости своей продукцией более высокой себестоимости», — подчеркивают авторы письма.

В отраслевой ассоциации также заявляют, что законопроект №6683 полностью противоречит нормам действующего европейского законодательства (а именно Директивы Совета ЕС 2011/64 / ЕС от 21 июня 2011 года), а также Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.

«Во избежание риска необходимо равномерно и однозначно распределить налоговую нагрузку между всеми ценовыми сегментами табачных изделий, как предлагается в альтернативном законопроекте №6683-1 от 21.07.2017 года. Предлагается увеличение специфической ставки акцизного налога на 33%, повышение адвалорной ставки акцизного налога на 8% (с 12% до 20%) и увеличение минимальной акцизной нагрузки с каждой тысячи сигарет до 792,75 грн, что обеспечит ориентировочное дополнительное поступление в бюджет 11,8 млрд грн в год. Данные ставки акцизного налога обеспечат установление акциза в цене табачных изделий на уровне не менее 60%, что, в свою очередь, существенно уменьшит риски роста теневого рынка на территории Украины», — утверждают в Ассоциации производителей табачных изделий.