В Николаеве асфальт уложили просто поверх земли -- за работу обещают около миллиона гривен

21.08.17 17:00Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Николаевское ООО «Дельта-Ойл» провело работы по капитальному ремонту улицы Флотской в микрорайоне «Соляные» в Николаеве, просто уложив асфальт поверх земли

Так, житель Николаева Александр Иваненко на своей странице в социальной сети «Facebook» опубликовал фотографии процесса укладки асфальта на улице, где ранее асфальта никогда не было: рабочие просто высыпали асфальт на землю и утрамбовали его. При этом даже это сделали крайне неряшливо и неровно.

«Радость в Николаеве! Делают проселочную дорогу в Соляных! Кусочек, где живут и простые и очень непростые (все в курсе про профессорский переулок) жители нашего города! Но без но не бывает, когда видишь, как, кто, чем и по какой технологии! Какую еще Европейскую ассоциацию или пакт о европейском принципе "Не воруй!" надо подписать, чтобы не видеть, как стелят просто в пыль, тонко и тупо», - написал николаевец.

Согласно информации системы электронных закупок «Prozorro», работы по капитальному ремонту улицы Флотской от дома №1 до переулка Парусного и от дома №101 до улицы Лучевая в Центральном районе Николаева выполняло николаевское ООО «Дельта-Ойл» по договору с Администрацией Центрального района, подписанному 11 августа текущего года.

За такой ремонт общей площадью в 3191 квадратный метр администрация обещает заплатить фирме 950 тысяч 45 гривен из бюджета города Николаева.

«Работы выполняются согласно установленных норм, стандартов и правил, в том числе согласно приказа Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 23.09.2003 №154 «Об утверждении Порядка проведения ремонта и содержания объектов благоустройства населенных пунктов», - говорится в описании закупки.

Согласно данным Единого реестра юридических лиц, ООО «Дельта-Ойл» зарегистрировано в Николаеве по адресу Наваринская 15, квартира 13 на Каленика Дмитрия Александровича и Чередник Марию Викторовну. Последняя является дочерью Виктора Чередника, шесть раз судимого 64-летнего николаевского бизнесмена, известного по прозвищу «Тазик».

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