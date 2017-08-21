Курс доллара к гривне на этой неделе продолжит снижение

Тенденция снижения доллара к гривне будет продолжаться и на этой неделе, так официальный курс доллара может снизиться в район 25,2-25,3 грн., а наличный доллар в банках будет котироваться около 25,2/25,5 грн.

Об этом сообщает Укринформ

"На этой неделе мы ожидаем продолжения существующего тренда на снижение доллара к гривне. Официальный курс доллара и его стоимость на межбанке может снизиться в район 25,2-25,3 грн., а наличный доллар в банках будет котироваться около 25,2/25,5 грн.", - говорится в сообщении.

В Альпари отмечают, что на прошлой неделе укрепление доллара продолжалось. На различных сегментах валютного рынка доллар подешевел на 0,6-0,8%.

"Примечательно, что укрепление гривны шло последовательно ежедневно, без намека даже на краткосрочную волатильность в обратную сторону", - отметили эксперты.

Так, за неделю официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,70 грн. до 25,49 грн., или на 0,8%. Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время снизился с 25,63 грн. до 25,42 грн., или на те же 0,8%. Средние курсы покупки/продажи доллара на наличном рынке в банках снизились за неделю с 25,56/25,80 до 25,40/25,64. Таким образом, покупка снизилась на 0,7%, а продажи - на 0,6%. При этом спрэд между средним продажей и средней покупкой расширился с 0,9% до 1,0%.

Также в сообщении отмечается, что выход НБУ на межбанк в первый день недели для покупки валюты становится уже своеобразной традицией. Однако сегодня Нацбанк заявил о желании купить уже $100 млн, тогда как ранее в этом месяце заявленный объем покупки составил $50 млн.