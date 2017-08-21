Миколаївські медики отримали машини

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вручив ключі від новеньких автівок керівникам міських центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської міськради, передає портал Depo.Миколаїв .

Вісім машин придбали за рахунок коштів міського бюджету. Транспортні засоби з санітарним оснащенням виготовлені українським виробником ТОВ "Запоріжжя-Авто". Вони забезпечуватимуть оперативне обслуговування миколаївців, які через проблеми зі здоров'ям не можуть самостійно дістатися до лікарні, перебувають на диспансерному обліку тощо.

"Кожен Центр первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві отримав автомобіль для обслуговування громадян вдома за викликом та для потреб амбулаторій. Останній раз транспорт для наших центрів закупляли ще у 2013 році", - повідомила начальник управління охорони здоров'я Ірина Шамрай.