Миколаївські медики отримали машини

21.08.17 19:10Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вручив ключі від новеньких автівок керівникам міських центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської міськради, передає портал Depo.Миколаїв .

Вісім машин придбали за рахунок коштів міського бюджету. Транспортні засоби з санітарним оснащенням виготовлені українським виробником ТОВ "Запоріжжя-Авто". Вони забезпечуватимуть оперативне обслуговування миколаївців, які через проблеми зі здоров'ям не можуть самостійно дістатися до лікарні, перебувають на диспансерному обліку тощо.

"Кожен Центр первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві отримав автомобіль для обслуговування громадян вдома за викликом та для потреб амбулаторій. Останній раз транспорт для наших центрів закупляли ще у 2013 році", - повідомила начальник управління охорони здоров'я Ірина Шамрай.

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