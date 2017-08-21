Населення України за липень зменшилось на 15 тисяч осіб

З початку року в Україні народилися 176,8 тис. дітей

Чисельність наявного населення України (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО на Донбасі) станом на 1 липня 2017 року становить 42 млн 467 тис. осіб. Про це свідчать дані Державної служби статистики України (Держстат), повідомляє РБК-Україна.

Станом на 1 червня 2017 року чисельність населення України становила 42 млн 482 тис. осіб. Таким чином, за місяць чисельність населення країни скоротилася на 15 тис. жителів. При цьому на 1 липня 2016 року чисельність наявного населення України становила 42 млн 658,2 тис. осіб.

Таким чином, за рік українців стало менше на 191,1 тис. осіб. У той же час чисельність постійного населення України на 1 липня 2017 року склала 42 млн 297,4 тис. осіб. Природне скорочення населення України в січні-червні 2017 року становило 121 тис. 312 чоловік. При цьому за вказаний період в Україні народилися 176 тис. 821.