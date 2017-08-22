08.08.17 11:056770
Курс валют на 22 августа
|22.08.17 09:29
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На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,44 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,44 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 августа установлены на таком уровне:
25,443168 грн за доллар;
29,923710 грн за евро;
0,430210 грн за российский рубль;
32,768687 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 21 августа, с курсом валют установилась такая ситуация: стоимость доллара уменьшилась, курс евро также стал меньше, но изменения совсем незначительные, стоимость российского рубля, наоборот, возросла, а фунт стерлинг подешевел.