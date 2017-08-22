Курс валют на 22 августа На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,44 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег. Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 августа установлены на таком уровне: 25,443168 грн за доллар; 29,923710 грн за евро; 0,430210 грн за российский рубль; 32,768687 грн за фунт стерлинг. По сравнению с 21 августа, с курсом валют установилась такая ситуация: стоимость доллара уменьшилась, курс евро также стал меньше, но изменения совсем незначительные, стоимость российского рубля, наоборот, возросла, а фунт стерлинг подешевел. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама