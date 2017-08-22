Повреждение 41 николаевской гимназии вскоре устранят

Поврежденный забор гимназии № 41 восстановят до того, как начнется новый учебный год.

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Об этом сообщил вице-мэр Евгений Шевченко на своей странице в Facebook.

"До начала учебного года вопрос с забором будет решен," - написал Евгений Шевченко.

Заместитель городского головы отметил, что в этом месяце неизвестные ночью разрушили более 50 секций ограждения. И теперь городские службы решают вопрос о его восстановления. "В августе текущего года неизвестные ночью разрушили более 50 секций забора, в результате чего было значительноиспорченего эстетический вид. Для того, чтобы обеспечить безопасность заведения, пока забор не будет полностью восстановлен, учреждение своими усилиями начало восстанавливать секции из подручных материалов, - рассказал Евгений Шевченко. -Хочу подчеркнуть, что управлением образования Николаевского городского совета уже приняты меры по восстановлению ограждения вокруг данного учебного заведения. В частности, планируется передать с баланса общеобразовательной школы № 42 на баланс гимназии необходимое количество секций."

По его словам, до того, как вандалы разрушили ограждение, оно было в удовлетворительном состоянии и не нуждалась в ремонте. Именно поэтому администрация учебного заведения не готовила предложения к проекту бюджета Николаева по ремонту этой конструкции.