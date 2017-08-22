08.08.17 11:056770
Україну сьогодні накриють грози зі шквалами
|22.08.17 10:30
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У вівторок, 22 серпня, всю територію Україну накриють грози.
У вівторок, 22 серпня, всю територію Україну накриють грози.
Похолодає всюди, крім сходу де сьогодні очікується +30, повідомляє Укргідрометцентр.
На заході переважно дощі. Мінлива хмарність без опадів буде спостерігатися тільки в Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Удень +17 ... + 23.
У північних областях місцями сильні дощі та шквали 17-22 м/с. Вдень повітря прогріється до +18 ... + 25. У Сумах до +29.
У центральних областях також дощитиме, місцями шквали з поривами вітру до 15-20 м/с. Удень +20 ... + 24. У Полтаві до +29.
На сході сьогодні обіцяють дощі з грозами. Удень +27 ... + 30.
На півдні також опади. Удень +22 ... + 26.
У Києві 22 серпня обіцяють грозу. Удень +18 ... + 20.