Україну сьогодні накриють грози зі шквалами

22.08.17 10:30Сколько просмотров этой статьи28Сколько комментариев этой статьи0

У вівторок, 22 серпня, всю територію Україну накриють грози.

Похолодає всюди, крім сходу де сьогодні очікується +30, повідомляє Укргідрометцентр.

На заході переважно дощі. Мінлива хмарність без опадів буде спостерігатися тільки в Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Удень +17 ... + 23.

У північних областях місцями сильні дощі та шквали 17-22 м/с. Вдень повітря прогріється до +18 ... + 25. У Сумах до +29.

У центральних областях також дощитиме, місцями шквали з поривами вітру до 15-20 м/с. Удень +20 ... + 24. У Полтаві до +29.

На сході сьогодні обіцяють дощі з грозами. Удень +27 ... + 30.

На півдні також опади. Удень +22 ... + 26.

У Києві 22 серпня обіцяють грозу. Удень +18 ... + 20.

Похожие новости

20.08.17 10:51Погода на сегодня: в Украине местами дожди с грозами, температура до +34

17.08.17 11:54Синоптик розповіла, коли в Україну прийде прохолода

16.08.17 20:42Народний синоптик прогнозує ще дві хвилі похолодання до кінця серпня

03.08.17 09:10Температура в Україні б’є рекорди: сьогодні до +38

02.08.17 09:59Погода во второй день августа в Украине не изменится - жарко до +36 и сухо

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Вторник, 22.08.2017

Закругление верхнее-левое

10:58Задолженности зарплат по Николаевщине

10:43Подозреваемого в убийстве заключенного перевели с Одесского СИЗО в Николаевское

10:30Україну сьогодні накриють грози зі шквалами

10:08Сегодня день памяти мученика Антония Александрийского;

09:52Повреждение 41 николаевской гимназии вскоре устранят

09:29Курс валют на 22 августа

09:09Четыре министра подали недостоверную информацию в своих е-декларациях

08:54Николаевский губернатор объявил бойкот журналистке

08:34Порошенко призначив голову Департаменту СБУ із захисту державності

08:19Николаевские тарифы на горячую воду

08:02Доба в АТО: 30 обстрілів, загинув один український військовий

 21.08

21:00Собака здивував вмінням ходити в супермаркет за покупками

20:48В Коблево, мужчина испытав неудачную попытку примирения, задушил любимую

20:36Авария в центре города

20:18У Міносвіти прокоментували ситуацію про скорочення стипендіатів до 15%

20:04Населення України за липень зменшилось на 15 тисяч осіб

19:42Николаевский "юморист" попал в больницу

19:28Що потрібно знати про сонячне затемнення 2017

19:10Миколаївські медики отримали машини

19:037 симптомів раку шкіри, які неможливо побачити

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.08.17 11:056770

Сегодня День войск связи Украины

08.08.17 11:233500

Флешмоб николаевских мам

08.08.17 11:362920

Стартував позачерговий призов до лав нацгвардії

08.08.17 11:572850

Сегодня часть территории Украины накроет приятная прохлада

Самые читаемые

17.08.17 20:0515810

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

08.08.17 18:206730

У николаевского боксера Максима Фатича «серебро» международного турнира в Минске

08.08.17 12:096670

Без намека на пафос: в сети восхитились крутым поступком Кличко в Киеве

09.08.17 12:166550

На Николаевщине 45 тыс. потребителей могут остаться без газа из-за отказа от счетчика

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама