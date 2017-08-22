Україну сьогодні накриють грози зі шквалами

У вівторок, 22 серпня, всю територію Україну накриють грози.

Похолодає всюди, крім сходу де сьогодні очікується +30, повідомляє Укргідрометцентр.

На заході переважно дощі. Мінлива хмарність без опадів буде спостерігатися тільки в Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Удень +17 ... + 23.

У північних областях місцями сильні дощі та шквали 17-22 м/с. Вдень повітря прогріється до +18 ... + 25. У Сумах до +29.

У центральних областях також дощитиме, місцями шквали з поривами вітру до 15-20 м/с. Удень +20 ... + 24. У Полтаві до +29.

На сході сьогодні обіцяють дощі з грозами. Удень +27 ... + 30.

На півдні також опади. Удень +22 ... + 26.

У Києві 22 серпня обіцяють грозу. Удень +18 ... + 20.