Задолженности зарплат по Николаевщине

Как сообщили в областном департаменте социальной защиты населения, задолженность по выплате заработной платы работникам Николаевщины по состоянию на 1 августа 2017 года составляла 103,081 миллиона гривен.

Крупнейшими предприятиями-должниками остаются:

ГП «Судостроительный завод имени 61 коммунара» (долг на 1 августа - 56,518 миллиона гривен; своевременно не получили зарплату 629 человек);

ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» (долг на 1 августа - 18,695 миллиона гривен; своевременно не получили зарплату 1108 человек);

ООО «Мостостроительный отряд №73» (долг на 1 августа - 4,51 миллиона гривен; своевременно не получили зарплату 252 человека);

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» (долг на 1 августа - 4,222 миллиона гривен, своевременно не получили зарплату 608 человек);

ПАО «Очаковский рыбоконсервный комбинат» (долг на 1 августа - 2,164 миллиона гривен, своевременно не получили зарплату 595 человек);

ГП «Украинский радиотехнический институт» (долг на 1 августа - 1,75 миллиона гривен; своевременно не получили зарплату 36 человек);

КП «Первомайский горводоканал» (долг на 1 августа 1,404 миллиона гривен; своевременно не получили зарплату 212 человек);

ГП Южное производственно-техническое предприятие (Николаев, долг на 1 августа - 1,246 миллиона гривен, совевременно не получили зарплату 73 человека);

филиалы дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» ОАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» вместе с филиалами (долг на 1 августа – 1,027 миллиона гривен; своевременно не получили зарплату 534 человека).