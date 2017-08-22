Нацгвардия прибыла в Николаев обновленной

В соответствии с Указом Президента Украины №178 / 2017 «О проведении в августе 2017 года призыва граждан Украины на срочную военную службу в Национальной гвардии Украины» в воинскую часть 3039 НГУ прибыла первая часть молодого пополнения дополнительного призыва 2017 года.

Передает Новостной Николаев

"Основное внимание при отборе на Николаевском областном сборном пункте обращают на профессионально важные психологические качества и состояние здоровья призывников, так как они уже совсем скоро потребуются для выполнения служебно-боевых задач. С этой целью офицерами психологами проводится тестирование и беседы, а медиками подробный обзор и изучение состояния здоровья призывников", – сказано в сообщении.

Отмечается, что молодые бойцы будут заниматься исключительно служебно-боевыми задачами, которые связаны с конвоированием, экстрадицией и охраной подсудимых. К выполнению задач в зоне АТО военнослужащие срочной службы не привлекаются.