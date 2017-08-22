Названы самые прибыльные госпредприятия в Украине

22.08.17 11:59Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

В Минэкономразвития уверены, что государство не может достойно конкурировать с частным бизнесом.

Госпредприятия Украины в 2016 году вышли на чистую прибыль в размере 26,4 млрд грн. Об этом заявил замминистра экономиразвития Украины Максим Нефедов.

"Результаты по 2016 – чистая прибыль достигла 26,4 млрд грн. Это большой шаг вперед по сравнению с прошлым годом. По результатам 2015 года убытки достигали 53 млрд грн, поэтому на контрасте это довольно оптимистичный показатель", – сказал Нефедов.

При этом отметил, что показатель прибыли, по сравнению с балансовой стоимостью портфеля госпредприятий – это "не тот показатель, которым можно гордиться". По данным Нефедова, в 2016 году балансовая стоимость портфеля ТОП-100 государственных промышленных компаний составляла 1,4 трлн грн.

По словам замминистра, главными прибыльными активами государства на данный момент являются "Нафтогаз", порты Украины, "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и КБ "Южное".

"Если просмотреть на эти предприятия, то что их объединяет – это, в первую очередь, то, что их деятельность в значительной степени происходит на регулируемых рынках с определенным образом ограниченной конкуренцией. Их деятельность носит более тарифную составляющую. Я думаю, что это большое достижение того, что "Нафтогаз" вышел в "плюс", и улучшились результаты деятельности других предприятий", – сказал Нефедов.

Нефедов подчеркнул, что пример "Нафтогаза" демонстрирует, сколько нужно усилий, чтобы вывести предприятие в "плюс". У остальных из них (госпредприятий – Ред.), как мы видим, каких-то супрепозитивных изменений не происходит", – отметил Нефедов и добавил, что не ожидал увидеть КБ "Южное" среди наиболее прибыльных предприятий.

Чиновник отметил, что сейчас наблюдается улучшение ситуации в сфере закупок на этих предприятиях, их более экономная работа с инвестиционными программами, более эффективное использование средств. Но, по словам Нефедова, это только подчеркивает, что госпредприятия, которые работают на открытых рынках, проигрывают в конкуренции с частным сектором.

Похожие новости

07.08.17 12:26Украина потратит на Стену 500 млн до конца года

20.07.17 13:00В 1-м полугодии приватизация принесла бюджету 109,5 млн гривен

13.06.17 11:00Эксперт: Украинцам нужно понять, что бюджет – это не только корыто для чиновников

07.04.17 06:00Украинцам с 1 мая повысят пенсии и прожиточный минимум

29.01.17 08:40Дефицит бюджета Украины превысил 2,5 миллиарда долларов

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Вторник, 22.08.2017

Закругление верхнее-левое

17:57Николаев получил еще 2,835 миллиона гривен по программе «Доступные лекарства»

17:39Из-за России в Мариуполь не зайдет 25% судов

16:28В Украине к охране порядка на День Независимости привлекут около 15 тысяч правоохранителей

16:14В Почаевской лавре экс-военный покончил с собой

16:00Порошенко уговорил Кабмин не строить дороги зимой

15:50Осень приближается: какие праздники, фестивали и места ждут украинцев

15:36В Киеве будут судить банду клофелинщиков, забивших до смерти турка

15:24Порошенко открыл мост в Изюме

15:10В Египте раскопали древний монашеский город

14:53Ford представил электрический фургон

14:46На Николаевщине завклубом избила на дискотеке 15-летнюю девочку

14:31На Львовщине двое мужчин госпитализированы с ботулизмом

14:19Украина и Израиль планируют отменить роуминг

14:06У миколаївській маршрутці сталася різанина

13:52Гройсман пообещал существенно повысить зарплаты учителям

13:40Память погибших сотрудников МВД почтили в Николаеве

13:29Forbes назвал самого высокооплачиваемого актера

13:12Кабмин Украины отказался урезать число получателей стипендий

13:01Николаевец завоевал серебро боксерского турнира братьев Кличко

12:45ЕС обнулит пошлины на ввоз украинской обуви

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.08.17 18:206890

У николаевского боксера Максима Фатича «серебро» международного турнира в Минске

08.08.17 18:343870

В супермаркете Очакова травят отдыхающих

08.08.17 18:563130

В Николаеве перенесли судебное заседание «по делу Романчука»

08.08.17 19:153850

НАБУ задержало шестерых за кражу денег на Стену

Самые читаемые

17.08.17 20:0516510

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

08.08.17 18:206890

У николаевского боксера Максима Фатича «серебро» международного турнира в Минске

09.08.17 12:166730

На Николаевщине 45 тыс. потребителей могут остаться без газа из-за отказа от счетчика

09.08.17 12:036540

Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама