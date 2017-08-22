Николаевским контролерам вновь расскажут, как пользоваться электронными билетами

Николаевцев, которые попробовали и полюбили технологию оплаты проезда с помощью QR-кода, но все ещё боятся встречи с контролером, имея в телефоне электронный билет, поспешили успокоить.

Так, сегодня, 22 августа, будет проведено повторное обучение для контролеров «Николаевэлектротранса», в ходе которого им расскажут, как покупать билет и как найти его в архиве, если пассажир не сможет этого сделать. Об этом в Фейсбуке сообщила Светлана Чуб.

Кроме того пассажирам напомнили, как найти купленный с помощью смартфона билет в архиве.

Если билет не отображается на экране смартфона, нужно:

Зайти в сендер (правый нижний угол Приват24) Найти чат в Николаевэлектротрансом (если вы хоть раз покупали билет, чат будет вверху экрана) В правом верхнем углу войти в сообщения.

Напомним, что николаевцам с июля доступна услуга оплаты проезда в электротранспорте с помощью смартфона. Горожане оценили данный способ покупки талонов, но иногда жалуются на контролеров, которые не всегда охотно принимаю такой способ оплаты проезда