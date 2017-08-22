ЕС обнулит пошлины на ввоз украинской обуви

22.08.17 12:45Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Украинские производители обуви получат преференции от Евросоюза.

Пошлины на экспорт части украинской обуви будут отменены предварительно с 1 октября.

Об этом сообщила заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Наталия Микольская в интервью Liga.net.

"Ожидается, что соответствующее решение будет официально опубликовано в конце сентября 2017 года", - заявила она, уточнив, что льготы будут действовать в течение трех лет.

По ее словам, производители обуви смогут нарастить экспорт в страны ЕС примерно на 20%, но первые результаты сможем увидеть только через год.

Нулевые пошлины на экспорт обуви в страны ЕС предусматривались в Соглашении об Ассоциации со странами ЕС, которое вступило в силу 1 января 2015 года. Но в итоговом документе появилась норма, что эти льготы вступают в силу только через пять лет после вступления в силу соглашения. Обувным производителям необходимо было получить сертификат Евро-1. Он должен подтвердить, что продукция, которая экспортируется из Украины, выпускается исключительно на местных фабриках. Комплектующие можно завозить из любой страны мира.

17 июля Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций.

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