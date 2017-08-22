Память погибших сотрудников МВД почтили в Николаеве

В Николаеве, у часовни святого Иоанна-воина почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Участие в мероприятии приняли родственники и близкие погибших сотрудников МВД, представители духовенства, ветераны МВД, первые лица города и области — первый заместитель главы Николаевского облсовета Иван Кухта, вице–губернатор Вячеслав Бонь, заместитель городского головы Андрей Дадиверин, сообщает Любимый Николаев.

Молодые полицейские держали в руках фотографии погибших милиционеров.

48 сотрудников МВД в городе Николаеве погибли при исполнении за годы независимости.

Участники траурной церемонии зажгли свечи памяти, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим с группой священнослужителей отслужил панихиду по сотрудникам органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Все желающие смогли возложить цветы к памятному знаку, после чего многие отправились в часовню, чтобы поставить свечку за упокой погибшего родственника или сослуживца, а также за здравие тех, кто жив.

Кроме того, перед присутствующими выступил с музыкальной композицией ансамбль МВД «Южный патруль».