Память погибших сотрудников МВД почтили в Николаеве

22.08.17 13:40Сколько просмотров этой статьи89Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве, у часовни святого Иоанна-воина почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Участие в мероприятии приняли родственники и близкие погибших сотрудников МВД, представители духовенства, ветераны МВД, первые лица города и области — первый заместитель главы Николаевского облсовета Иван Кухта, вице–губернатор Вячеслав Бонь, заместитель городского головы Андрей Дадиверин, сообщает Любимый Николаев.

Молодые полицейские держали в руках фотографии погибших милиционеров.

48 сотрудников МВД в городе Николаеве погибли при исполнении за годы независимости.

Участники траурной церемонии зажгли свечи памяти, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим с группой священнослужителей отслужил панихиду по сотрудникам органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Все желающие смогли возложить цветы к памятному знаку, после чего многие отправились в часовню, чтобы поставить свечку за упокой погибшего родственника или сослуживца, а также за здравие тех, кто жив.

Кроме того, перед присутствующими выступил с музыкальной композицией ансамбль МВД «Южный патруль».

Похожие новости

14.05.17 13:55В Николаеве состоялся автопробег «За безопасность дорожного движения»

09.05.17 19:56На концерте николаевцы хором исполнили "День Победы"

08.05.17 17:04В Николаев 11 мая приедет Сергей Тарута

07.05.17 17:25Николаевские морпехи провели рейд в Румынии

12.04.17 09:37Ветераны МВД в Николаеве соберутся в честь 98-летия Уголовного розыска

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Вторник, 22.08.2017

Закругление верхнее-левое

17:57Николаев получил еще 2,835 миллиона гривен по программе «Доступные лекарства»

17:39Из-за России в Мариуполь не зайдет 25% судов

16:28В Украине к охране порядка на День Независимости привлекут около 15 тысяч правоохранителей

16:14В Почаевской лавре экс-военный покончил с собой

16:00Порошенко уговорил Кабмин не строить дороги зимой

15:50Осень приближается: какие праздники, фестивали и места ждут украинцев

15:36В Киеве будут судить банду клофелинщиков, забивших до смерти турка

15:24Порошенко открыл мост в Изюме

15:10В Египте раскопали древний монашеский город

14:53Ford представил электрический фургон

14:46На Николаевщине завклубом избила на дискотеке 15-летнюю девочку

14:31На Львовщине двое мужчин госпитализированы с ботулизмом

14:19Украина и Израиль планируют отменить роуминг

14:06У миколаївській маршрутці сталася різанина

13:52Гройсман пообещал существенно повысить зарплаты учителям

13:40Память погибших сотрудников МВД почтили в Николаеве

13:29Forbes назвал самого высокооплачиваемого актера

13:12Кабмин Украины отказался урезать число получателей стипендий

13:01Николаевец завоевал серебро боксерского турнира братьев Кличко

12:45ЕС обнулит пошлины на ввоз украинской обуви

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.08.17 18:206890

У николаевского боксера Максима Фатича «серебро» международного турнира в Минске

08.08.17 18:343870

В супермаркете Очакова травят отдыхающих

08.08.17 18:563130

В Николаеве перенесли судебное заседание «по делу Романчука»

08.08.17 19:153850

НАБУ задержало шестерых за кражу денег на Стену

Самые читаемые

17.08.17 20:0516510

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

08.08.17 18:206890

У николаевского боксера Максима Фатича «серебро» международного турнира в Минске

09.08.17 12:166730

На Николаевщине 45 тыс. потребителей могут остаться без газа из-за отказа от счетчика

09.08.17 12:036540

Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама