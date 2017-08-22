В Украине к охране порядка на День Независимости привлекут около 15 тысяч правоохранителей

В Украине к охране порядка на День Независимости привлекут около 15 тысяч работников полиции, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и ГСЧС.

Об этом на совещании руководства МВД и Национальной полиции сообщил первый замглавы министра внутренних дел Сергей Яровой, пишет РБК.

По словам Ярового, 23-24 августа 2017 года публичный порядок и безопасность в Украине будут обеспечивать около 15 тысяч правоохранителей.

– Для проведения публичных мероприятий во время празднования Дня Государственного Флага и Дня Независимости Украины МВД будет привлекать все свои подразделения – Национальную полицию, Национальную гвардию, Госпогранслужбу, Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, Государственной миграционной службе, – отметил Яровой.

По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, основой слаженной работы правоохранителей во время праздников является правильно поставленные задачи и их четкое выполнение.

– Национальная полиция полностью готова к проведению праздников 23 и 24 числа и имеет достаточно сил, средств и навыков, чтобы гарантировать безопасность украинцев и гостей страны в эти дни, – добавил он.