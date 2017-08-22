Николаев получил еще 2,835 миллиона гривен по программе «Доступные лекарства»

22.08.17 17:57Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

Во вторник, 22 августа, на областном селекторном совещании обсудили, как на Николаевщине осуществляют правительственную программу «Доступные лекарства»

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения городского совета, передает издание "Николаевские новости"

Было озвучено, что общий объем субвенции на возмещение стоимости лекарств для лечения отдельных заболеваний, выделенной Николаевской области, составил 20,8 миллиона гривен. На начало августа процент использования средств по области составлял 75 процентов. Как сообщил вице-мэр Евгений Шевченко, процент использования средств по городу Николаеву составлял 90,4 процента.

«В соответствии с постановлением Кабинета Министров, перечень лекарств был расширен до 199 препаратов и Николаев получил еще 2,835 миллиона гривен на реализацию правительственной программы», - сообщил Евгений Шевченко.

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