На украинских рынках в этом году ожидается дешевая картошка

В украинской Ассоциации производителей картофеля прогнозируют хороший урожай картошки в этом году, несмотря на капризы погоды и перепады температур

По данным экспертов, в текущем году основные площади картофеля высаживали поздно, так как первые всходы вымерзли из-за холодной весны. А вот из за-за летней жары больше всего пострадали посевы этого овоща в Киевской, Черкасской и Черниговской областях. Немного лучшая ситуация сложилась на Волыни и Прикарпатье.

«Несмотря на все это, мы все же ожидаем хороший урожай картофеля», — заявил председатель Ассоциации производителей картофеля Юрий Антропов. По его прогнозам, в этом году украинским агрария удастся собрать 9,3 миллиона тонн продукта. То есть на 2 миллиона тонн больше, чем в прошлом году. Однако, аграрии не исключают, что перепады температур могут повлиять на прогнозы производителей.

Также в Юрий Антропов предполагает, что в этом сезоне картофель будет дешевым. На данный момент, когда массовый сбор урожая еще не стартовал, оптовые цены на картошку колеблются в диапазоне 3,5-4,4 грн/кг. В розницу картофель продают по цене 5 грн/кг. По словам эксперта, сейчас на рынках страны ощущается незначительный дефицит овоща, однако совсем скоро ситуация должна измениться.

Стоит отметить, что украинская картошка ценится на внешних рынках. Больше всего этот овощ закупают Беларусь, Молдова и Азербайджан. В то же время Украина импортирует картофель из Голландии, Германии и Египта.