На украинских рынках в этом году ожидается дешевая картошка

22.08.17 18:40Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

В украинской Ассоциации производителей картофеля прогнозируют хороший урожай картошки в этом году, несмотря на капризы погоды и перепады температур

По данным экспертов, в текущем году основные площади картофеля высаживали поздно, так как первые всходы вымерзли из-за холодной весны. А вот из за-за летней жары больше всего пострадали посевы этого овоща в Киевской, Черкасской и Черниговской областях. Немного лучшая ситуация сложилась на Волыни и Прикарпатье.

«Несмотря на все это, мы все же ожидаем хороший урожай картофеля», — заявил председатель Ассоциации производителей картофеля Юрий Антропов. По его прогнозам, в этом году украинским агрария удастся собрать 9,3 миллиона тонн продукта. То есть на 2 миллиона тонн больше, чем в прошлом году. Однако, аграрии не исключают, что перепады температур могут повлиять на прогнозы производителей.

Также в Юрий Антропов предполагает, что в этом сезоне картофель будет дешевым. На данный момент, когда массовый сбор урожая еще не стартовал, оптовые цены на картошку колеблются в диапазоне 3,5-4,4 грн/кг. В розницу картофель продают по цене 5 грн/кг. По словам эксперта, сейчас на рынках страны ощущается незначительный дефицит овоща, однако совсем скоро ситуация должна измениться.

Стоит отметить, что украинская картошка ценится на внешних рынках. Больше всего этот овощ закупают Беларусь, Молдова и Азербайджан. В то же время Украина импортирует картофель из Голландии, Германии и Египта.

Похожие новости

10.06.17 14:40Украина активно закупает яблоки у Польши и Нидерландов

27.03.14 19:26НДС должен возмещаться независимо от отрасли - эксперты

24.11.10 11:05Николаевские аграрии завершили сев озимых

26.09.10 23:55Аграрии Николаевской области засеяли 0,3 млн. га озимых

15.11.08 13:30Был хлеб – была и песня

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Вторник, 22.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:05В Индии суд лишил мусульман права мгновенно разводиться с женами

20:48В центре Николаева пытались убить мужчину и украли у него 500 тысяч гривен

20:34Почему Крым российский на картах Google

20:23В Киеве автобус въехал в остановку, водитель бежал

20:07Порошенко на Луганщине встретился с миссией ОБСЕ

19:46Мер Миколаєва Олександр Сенкевич не вірить у відродження кораблебудування у місті

19:35Эксперты развеяли распространенный миф о курении

19:20Жителям одного из николаевских общежитий вручили ордера на 50 квартир

19:05Николаевский «рейнджер» террористической "ДНР" заочно осужден к восьми годам тюрьмы

18:51Находка для вегетарианца: диетологи объяснили, каким продуктом заменить мясо

18:40На украинских рынках в этом году ожидается дешевая картошка

18:20Главреду Страны Гужве продлили арест

17:57Николаев получил еще 2,835 миллиона гривен по программе «Доступные лекарства»

17:39Из-за России в Мариуполь не зайдет 25% судов

16:28В Украине к охране порядка на День Независимости привлекут около 15 тысяч правоохранителей

16:14В Почаевской лавре экс-военный покончил с собой

16:00Порошенко уговорил Кабмин не строить дороги зимой

15:50Осень приближается: какие праздники, фестивали и места ждут украинцев

15:36В Киеве будут судить банду клофелинщиков, забивших до смерти турка

15:24Порошенко открыл мост в Изюме

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

09.08.17 08:054030

Ескалація в АТО: 28 обстрілів, троє загиблих і 9 поранених

09.08.17 08:245000

Збереження ядерної зброї в Україні закрило би перед нею шлях до євроінтеграції – Пайфер

09.08.17 08:583620

Курс валют на 9 августа

09.08.17 09:103560

Сегодня в Украине осадков не будет

Самые читаемые

17.08.17 20:0517090

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

09.08.17 12:166880

На Николаевщине 45 тыс. потребителей могут остаться без газа из-за отказа от счетчика

09.08.17 12:036680

Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

09.08.17 10:356520

Сегодня Международный день коренных народов мира

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама