Николаевский «рейнджер» террористической "ДНР" заочно осужден к восьми годам тюрьмы

Ореховский районный суд Днепропетровской области заочно вынес приговор террористу «ДНР».

Ранее служивший в органах милиции Николаевщины офицер признан виновным в совершении уголовных преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины (террористический акт, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, публичные призывы к совершению террористического акта).

Как сообщает прокуратура Днепропетровской области, специальным досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года мужчина, вступив в состав террористической организации «Донецкая народная республика», совершил террористический акт, применив огнестрельное оружие против военнослужащих Вооруженных Сил Украины на блокпосту в Амвросиевском районе Донецкой области. В ходе перестрелки злоумышленника задержали украинские военнослужащие.

Суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Сайт «Лица» сообщает, что обвиняемый — уроженец Николаева по прозвищу «Ник». На блокпосту он обстрелял из автомата десантников из 25-й бригады, после чего его задержали. На вертолете СБУ стрелявшего доставили в Днепр. У задержанного обнаружили удостоверение «Донецкой народной республики», а сам он сообщил, что является командиром подразделения «Русская православная армия».

86 дней террорист находился в изоляторе предварительного содержания. 13 августа 2014 года прокуратура Днепропетровской области закрыла уголовное производство в его отношении из-за отсутствия состава преступления. Мужчину отпустили. А 29 августа 2014 года суд отменил постановление о закрытии уголовного производства. Но подозреваемый исчез и перестал выходить на связь.

По информации николаевского портала Преступности. НЕТ", разыскиваемый является экс-офицером Николаевской милиции. В 2015 году он был командиром «батальона» боевиков «Вымпел» (бывшая «Русская православная армия») и заявлял, что со своими «бойцами» якобы «расстрелял руководство батальона «Днепр» вместе с его командиром Семеном Семенченко (как известно, Семенченко являлся командиром батальона «Донбасс», а не «Днепр»).