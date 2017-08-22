Жителям одного из николаевских общежитий вручили ордера на 50 квартир

Во вторник, 22 августа, первый заместитель Николаевского городского головы Андрей Дадиверин вручил 50 ордеров на жилье жителям общежития по ул. Потемкинской, 131 в / 6. Для всех семей это стало долгожданным праздником, ведь долгое время они не могли получили ордера на свои помещения в общежитии.

Об этом сообщает портал Николаевские Известия.

— Совместными усилиями городских властей и домового комитета «Виктория» в судебном порядке было решена сложная ситуация, которую годами не могли решить жители общежития. Получение ордеров — это знаковое событие для всех нас, ведь наконец они могут реализовать свое конституционное право на жилье путем приватизации жилой площади общежития. Хотел бы от всего сердца пожелать вам, уважаемые николаевцы, душевного тепла и уюта в ваших домах, — обратился к присутствующим Андрей Дадиверин.

Со своей стороны жители общежития поблагодарили вице-мэра за заботу и желание помочь в решении их жилищных проблем.

— Долгих 10 лет мы шли к этому торжественному моменту. Наша проблема с жильем не могла решиться с 2006 года, поэтому сейчас получить долгожданный ордер для нас — это очень большая радость. Мы счастливы, — сказала жительница общежития Галина Дмитриевна.

После вручения ордеров на жилье Андрей Дадиверин осмотрел условия проживания в общежитии и пообщался с его жителями.