Мер Миколаєва Олександр Сенкевич не вірить у відродження кораблебудування у місті

Про це він повідомив в рамках робочої наради з директором державного концерну «Укроборонпром» Романом Романовим, повідомляє кореспондент «Миколаївської Правди».

Про це він повідомив в рамках робочої наради з директором державного концерну «Укроборонпром» Романом Романовим, повідомляє кореспондент «Миколаївської Правди».

Сенкевич вважає, що можливо відродити суднобудування, але ніяк не кораблебудування.

«Я не дуже вірю, що Миколаїв може бути кораблебудівним містом, скоріше — суднобудівним», — сказав мер.

Але він упевнений, що концерн «Укроборонпром» має величезний потенціал в регіоні:

«Вірю, що місцеві підприємці, зможуть разом із підприємствами, які відносяться до концерну, зміцнити обороноздатність нашої держави, а також бюджет Миколаєва».