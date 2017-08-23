Глава Николаевской ОГА заявил о присутствии судов РФ в украинском порту

23.08.17 08:58Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

В портах Николаевской области находятся суда, принадлежащие российским собственникам

Об этом заявил глава областной государственной администрации Алексей Савченко.

В Николаеве 22 августа во время встречи с генеральным директором госконцерна "Укроборонпром" и представителями николаевской промышленности председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко поделился своим возмущением по поводу того, что "есть неодиночные случаи присутствия некоторых предприятий РФ в портах Николаевской области".

"Есть неединичные случаи присутствия некоторых предприятий Российской Федерации. Поэтому, имея некоторую информацию о том, что сегодня некоторые буксиры, баржи и суда, принадлежащие РФ, работают в наших портах", - сказал он.

Он также добавил, что предоставил данные о российском торговом флоте в николаевском порту Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

"Надо поставить это предприятие, которое предоставляет портовые услуги, к предприятию, которое должно подпадать под санкции нашего государства", - отметил глава Николаевской ОГА.

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