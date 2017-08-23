Центр ВМСУ в Очакове не последний: эксперт объяснил политику США по Украине

Строящийся центр ВМСУ в Очакове Николаевской области – это не последний объект в Украине, который появится при помощи США. Вашингтон является основным союзником Киева

Об этом в эфире Обозреватель. LIVE заявил эксперт-международник Андрей Бузаров.

По его словам, с точки зрения геополитики иначе и быть не может – "США являются главным союзником Украины".

"Во многом это как раз продиктовано союзническими отношениями", - пояснил международник.

"Это не последний объект, который будет строиться в Украине… Все это будет происходить в рамках сотрудничества Украины с НАТО и США. Это нормальный процесс", - сказал эксперт.

Вместе с тем Бузаров считает маловероятным усиление военного пристутствия США и НАТО в Украине.

"Ближайшие два-три года все останется на прежнем уровне. Будут соответствующие трастовые и грантовые фонды, военно-техническая кооперация", - отметил он.

"НАТО и США будут следить за ситуацией в Украине… как мы будем реформировать свою армию, государственные органы, политические институты, чтобы создать нормальные условия для развития в военной сфере", - добавил Бузаров.