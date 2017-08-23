В Николаеве прошло празднование дня Флага Украины

В среду, 23 августа, в Николаеве на Соборной площади торжественно отпраздновали день Государственного Флага.

Множество горожан в национальных костюмах собралось на главной площади Николаева. В мероприятии приняли участие николаевские творческие коллективы, которые представили красочные танцевальные и музыкальные номера. Маленькие участники театра слова «Дарунок неба» презентовали свой оригинальный номер.

Также поздравить горожан с праздником пришли губернатор Алексей Савченко, мэр Александр Сенкевич, глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко.

Для нас это очень большой праздник. Именно этот флаг мы поднимаем в горячих точках страны. Им накрывают тела погибших воинов-защитников, настоящих героев. Этот флаг является нашим наследием и нашей историей», – подчеркнул губернатор Савченко.

Торжественно подняли в небо национальный флаг Украины воины АТО и самые известные спортсмены Николаевщины.

Мы поднимаем украинский флаг со слезами на глазах, когда защищаем территорию Украины, когда наши спортсмены занимают призовые места на соревнованиях. Мы гордимся, когда он поднимается в небо», – добавила Виктория Москаленко.