В Николаеве прошло празднование дня Флага Украины

23.08.17 12:00Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

В среду, 23 августа, в Николаеве на Соборной площади торжественно отпраздновали день Государственного Флага.

Множество горожан в национальных костюмах собралось на главной площади Николаева. В мероприятии приняли участие николаевские творческие коллективы, которые представили красочные танцевальные и музыкальные номера. Маленькие участники театра слова «Дарунок неба» презентовали свой оригинальный номер.

Также поздравить горожан с праздником пришли губернатор Алексей Савченко, мэр Александр Сенкевич, глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко.

Для нас это очень большой праздник. Именно этот флаг мы поднимаем в горячих точках страны. Им накрывают тела погибших воинов-защитников, настоящих героев. Этот флаг является нашим наследием и нашей историей», – подчеркнул губернатор Савченко.

Торжественно подняли в небо национальный флаг Украины воины АТО и самые известные спортсмены Николаевщины.

Мы поднимаем украинский флаг со слезами на глазах, когда защищаем территорию Украины, когда наши спортсмены занимают призовые места на соревнованиях. Мы гордимся, когда он поднимается в небо», – добавила Виктория Москаленко.

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