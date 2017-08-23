Беспредел в николаевских маршрутках продолжается Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила Татьяна Тарасенко "Ехала только что во всеми "полюбившемся" 52-м. Водитель отказывал женщине в льготном проезде, с криком "Мест нет!". Когда она спросила "А кто-то едет уже по льготному?", он завопил "Нет, но мест нет! Не видите что ли?". Женщина ругаться не стала, заплатила и поехала стоя. Руту подремонтировали, но с хамством и соблюдением прав на льготы проблемы остались. У меня вопрос: до каких пор люди, имеющие право на льготный проезд должны унижаться, чтобы его получить?" - написала Татьяна. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама