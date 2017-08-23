09.08.17 18:395720
Беспредел в николаевских маршрутках продолжается
|23.08.17 12:35
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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила Татьяна Тарасенко
Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила Татьяна Тарасенко
"Ехала только что во всеми "полюбившемся" 52-м. Водитель отказывал женщине в льготном проезде, с криком "Мест нет!". Когда она спросила "А кто-то едет уже по льготному?", он завопил "Нет, но мест нет! Не видите что ли?". Женщина ругаться не стала, заплатила и поехала стоя. Руту подремонтировали, но с хамством и соблюдением прав на льготы проблемы остались. У меня вопрос: до каких пор люди, имеющие право на льготный проезд должны унижаться, чтобы его получить?" - написала Татьяна.