Сєнкевич запропонував побудувати в Миколаєві патронний завод

23.08.17 14:30Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Таку пропозицію мер міста висловив в ході зустрічі з главою державного концерну «Укроборонпром» Романом Романовим.

На думку міського голови, Миколаїв виступає гарною базою для будівництва патронного заводу.

«У нас є індустріальна зона, яка має всі необхідні комунікації, а також ми маємо вихід до Морського порту, спецпорту «Ольвія», де на сьогоднішній день обладнані склади для зберігання спеціальної продукції. Є охорона, є периметри, є все, для того щоб робити патрони і по воді або залізницею вивозити їх. Подумайте про це. Мені здається, що це реально», — розповів градоначальник.

Роман Романов повідомив, що протягом певного часу питання будівництва заводу перебувало у глухому куті — гроші з бюджету не виділялися. Та нещодавно завдяки втручанню Президента України було прийняте рішення про виділення грошей на будівництво.

«Якщо будівництво цього заводу буде доручено державному концерну «Укроборонпром», то ми розглянемо ту пропозицію, яку ви озвучили», — сказав директор концерну.

Похожие новости

08.07.17 17:30Сенкевичу напомнили о его обещании построить в Николаеве мусороперерабатывающий завод

04.04.17 19:02Камень преткновения стадион "Юность"

13.03.17 20:36В мэрии Николаева заверили, что городской бюджет принят с учетом всех законодательных норм

01.03.17 18:26Мэр Николаева предложил ввести плату за проезд большегрузного транспорта через город

31.01.17 19:00Сенкевич рассказал, как его похвалила компания «Лакталис Украина»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Среда, 23.08.2017

Закругление верхнее-левое

18:10Трамп поздравил Украину с Днем Независимости

17:57Десять років не було і більше не буде: У Миколаєві хочуть геть зрізати труби гарячої води

17:48Как в Николаеве получить правовую помощь бесплатно

17:35Вниманию автовладельцев: на Ингульском мосту идут ремонтные работы

17:22"Юный карась": Поплавский повеселил сеть фотографией с отдыха

17:11В Николаеве контролеров учили проверять электронные билеты

16:55В работе Facebook произошел сбой

16:40Начальником Управления транспорта в Николаеве может стать одиозный одесский экс-прокурор

16:28В Николаеве эпатажный пенсионер вышел на Соборную с очередным плакатом

16:15Во сколько украинцам обойдутся запасы на зиму: продуктовый набор подорожал на 25%

16:02Три правила, которые не имеют права нарушать принц Уильям и Кейт Миддлтон

15:50Николаевский актер Крутоголов хотел прыгнуть с моста, но передумал

15:36Молодь Миколаївщини запрошують взяти участь у фіналі Студреспубліки

15:24Кличко: Могу сказать, что я успешно завершил карьеру

15:12Какие продукты можно есть на ночь: советы диетологов

14:58Шпажистки принесли Украине шестую золотую медаль Универсиады

14:46В День Независимости николаевцев зовут посетить яркое конно-спортивное шоу

14:30Сєнкевич запропонував побудувати в Миколаєві патронний завод

13:50Украинские боксеры успешно добрались в Германию на чемпионат мира

13:00В Украине упало производство водки и пива

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

09.08.17 18:395720

Центр реабилитации приглашает на оздоровление

09.08.17 18:593860

Мобильную связь хотят сделать по паспортам

09.08.17 19:153860

Тройное ДТП в центре Николаева

09.08.17 19:303740

В Финляндии загадочно исчезли 37 украинцев

Самые читаемые

17.08.17 20:0518990

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

10.08.17 12:116770

Успенский пост в 2017 году: календарь питания по дням

10.08.17 07:576530

В Одессе стартовал ЛГБТ-фестиваль

10.08.17 10:596430

Объявлен конкурс на руководителя пресс-службы Николаевской ОГА

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама