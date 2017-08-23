Сєнкевич запропонував побудувати в Миколаєві патронний завод

Таку пропозицію мер міста висловив в ході зустрічі з главою державного концерну «Укроборонпром» Романом Романовим.

На думку міського голови, Миколаїв виступає гарною базою для будівництва патронного заводу.

«У нас є індустріальна зона, яка має всі необхідні комунікації, а також ми маємо вихід до Морського порту, спецпорту «Ольвія», де на сьогоднішній день обладнані склади для зберігання спеціальної продукції. Є охорона, є периметри, є все, для того щоб робити патрони і по воді або залізницею вивозити їх. Подумайте про це. Мені здається, що це реально», — розповів градоначальник.

Роман Романов повідомив, що протягом певного часу питання будівництва заводу перебувало у глухому куті — гроші з бюджету не виділялися. Та нещодавно завдяки втручанню Президента України було прийняте рішення про виділення грошей на будівництво.

«Якщо будівництво цього заводу буде доручено державному концерну «Укроборонпром», то ми розглянемо ту пропозицію, яку ви озвучили», — сказав директор концерну.