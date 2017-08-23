В Николаеве контролеров учили проверять электронные билеты

Сотрудники Николаевского регионального управления ПриватБанка провели повторное обучение контролеров Николаевэлектротранса.

С момента внедрения технологии в николаевском электротранспорте электронный билет на экране смартфона абсолютно равноценен бумажному проездному билету, сообщает Inshe.tv

После оплаты на экране телефона появляется билет с номером троллейбуса или трамвая, датой и временем проезда. Контролеру нужно предъявить билет на экране телефона, в электронном виде.

В ходе обучения специалисты банка продемонстрировали технологию оплаты проезда с помощью QR-кода и Приват24, рассказали о реквизитах и архиве электронных билетов в Приват24, в котором хранятся все приобретенные билеты.

Напоминаем, с июля 2017 года жители Николаева могут оплачивать проезд в трамваях и троллейбусах с помощью QR-кода и Приват24. Все электронные билеты, приобретенные с помощью Приват24, хранятся в архиве.

Если билет не отображается на экране смартфона, нужно: