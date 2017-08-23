Вниманию автовладельцев: на Ингульском мосту идут ремонтные работы

23.08.17 17:35Сколько просмотров этой статьи30Сколько комментариев этой статьи0

В связи с проведением ремонтных работ проезд автотранспорта через мост несколько затруднен.

По направлению в мкр. Соляные вся правая часть Ингульского моста занята дорожниками и дорожной техникой, пишет БлиNКом.

При въезде на мост установлены предупредительные знаки о проведении ремонтных работ. Транспорт вынужден двигаться только по ограниченной части моста. Тесниться приходится всем: и легковушкам, и большегрузам, и общественному электротранспорту — троллейбусам.

Поэтому, планируя свой маршрут через Ингульский мост, будьте готовы к «пробкам» и «тянучкам». Как говорят, «красота требует жертв», а все неудобства, связанные с ремонтом, временны.

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