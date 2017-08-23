Как в Николаеве получить правовую помощь бесплатно

23.08.17 17:48Сколько просмотров этой статьи22Сколько комментариев этой статьи0

Правовые вопросы могут возникнуть у каждого жителя нашей страны. Обычно в таких случаях люди обращаются к адвокатам, нотариусам и юрисконсультам за советом и тратят на это внушительные деньги.

Об этом сообщает Середенко Катерина, главний специалист во Втором николаевском городском центре по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи.

Но мы задались вопросом есть ли другой путь получить квалифицированную юридическую помощь не тратя при этом ни копейки.

Статья 59 Конституции Украины определяет, что каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь. В случаях, предусмотренных законом, эта помощь предоставляется бесплатно.

Право на бесплатную правовую помощь – это возможность гражданина Украины, иностранца, лица без гражданства, в том числе беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, получить в полном объеме бесплатную первичную правовую помощь, а также возможность определенной категории лиц получить бесплатную вторичную правовую помощь в случаях, предусмотренных Законом Украины «О бесплатной правовой помощи».

Бесплатная первичная правовая помощь включает такие виды правовых услуг как предоставление правовой информации, консультаций, разъяснений по правовым вопросам, составление заявлений, жалоб и других документов правового характера. Право на такую помощь имеют все лица, находящиеся под юрисдикцией Украины.

Бесплатная вторичная правовая помощь охватывает такие виды услуг как защита, составление документов процессуального характера, осуществление представительства интересов лиц в судах, государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами.

Бесплатную вторичную правовую помощь могут получить: малообеспеченные лица; инвалиды; дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов; внутренне перемещенные лица, лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите; ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, лица, реабилитированные в соответствии с законодательством Украины и др.

Сегодня в Украине 526 точек доступа граждан к бесплатной правовой помощи, это 97 местных центров по оказанию правовой помощи и 429 бюро правовой помощи, в которых можно получить бесплатную первичную и вторичную правовую помощь по гражданским и административным делам, а также свидетелям и потерпевшим по уголовным делах.

С 1 июля 2015 на сегодня только во Втором николаевском городском центре по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи получили консультации по юридическим вопросам 8440 граждан, 979 гражданам адвокаты и юристы Центра оказывают помощь непосредственно в судах.

Чаще всего граждане обращаются по вопросам взыскания алиментов, принятия наследства, снятие с регистрации места проживания, установление факта родственных отношений, взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы и др.

Уважаемые граждане! Воспользуйтесь своим правом на получение бесплатной правовой помощи!

Если у вас есть вопросы, которые вы не можете решить, обращайтесь во Второй николаевский городской центр по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи по адресу: г. Николаев, ул. Космонавтов, 61. Контактный телефон центра 44-54-60, эл. почта: mykolaiv2.mykolaiv@legalaid.mk.ua.

Центр также проводит консультирование по Skype! Логин: drygiy.bvpd Мы в Facebook: https://www.facebook.com/2mbvpd/notifications/.

Похожие новости

19.05.17 18:46КП «Центр защиты животных» просит помочь с транспортом, чтобы увеличить отлов бродячих животных

02.05.17 14:15Бесплатная правовая помощь в Николаевской области

04.04.17 20:36Николаевские студенты узнали как помочь бездомным

23.03.17 18:33«Миколаїв –єдина родина» поддержала в беде

22.02.17 15:25В Николаеве женщине необходима финансовая помощь для пересадки печени

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Среда, 23.08.2017

Закругление верхнее-левое

18:10Трамп поздравил Украину с Днем Независимости

17:57Десять років не було і більше не буде: У Миколаєві хочуть геть зрізати труби гарячої води

17:48Как в Николаеве получить правовую помощь бесплатно

17:35Вниманию автовладельцев: на Ингульском мосту идут ремонтные работы

17:22"Юный карась": Поплавский повеселил сеть фотографией с отдыха

17:11В Николаеве контролеров учили проверять электронные билеты

16:55В работе Facebook произошел сбой

16:40Начальником Управления транспорта в Николаеве может стать одиозный одесский экс-прокурор

16:28В Николаеве эпатажный пенсионер вышел на Соборную с очередным плакатом

16:15Во сколько украинцам обойдутся запасы на зиму: продуктовый набор подорожал на 25%

16:02Три правила, которые не имеют права нарушать принц Уильям и Кейт Миддлтон

15:50Николаевский актер Крутоголов хотел прыгнуть с моста, но передумал

15:36Молодь Миколаївщини запрошують взяти участь у фіналі Студреспубліки

15:24Кличко: Могу сказать, что я успешно завершил карьеру

15:12Какие продукты можно есть на ночь: советы диетологов

14:58Шпажистки принесли Украине шестую золотую медаль Универсиады

14:46В День Независимости николаевцев зовут посетить яркое конно-спортивное шоу

14:30Сєнкевич запропонував побудувати в Миколаєві патронний завод

13:50Украинские боксеры успешно добрались в Германию на чемпионат мира

13:00В Украине упало производство водки и пива

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

09.08.17 18:395720

Центр реабилитации приглашает на оздоровление

09.08.17 18:593860

Мобильную связь хотят сделать по паспортам

09.08.17 19:153860

Тройное ДТП в центре Николаева

09.08.17 19:303740

В Финляндии загадочно исчезли 37 украинцев

Самые читаемые

17.08.17 20:0518990

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

10.08.17 12:116770

Успенский пост в 2017 году: календарь питания по дням

10.08.17 07:576530

В Одессе стартовал ЛГБТ-фестиваль

10.08.17 10:596430

Объявлен конкурс на руководителя пресс-службы Николаевской ОГА

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама