Как в Николаеве получить правовую помощь бесплатно

Правовые вопросы могут возникнуть у каждого жителя нашей страны. Обычно в таких случаях люди обращаются к адвокатам, нотариусам и юрисконсультам за советом и тратят на это внушительные деньги.

Об этом сообщает Середенко Катерина, главний специалист во Втором николаевском городском центре по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи.

Но мы задались вопросом есть ли другой путь получить квалифицированную юридическую помощь не тратя при этом ни копейки.

Статья 59 Конституции Украины определяет, что каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь. В случаях, предусмотренных законом, эта помощь предоставляется бесплатно.

Право на бесплатную правовую помощь – это возможность гражданина Украины, иностранца, лица без гражданства, в том числе беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, получить в полном объеме бесплатную первичную правовую помощь, а также возможность определенной категории лиц получить бесплатную вторичную правовую помощь в случаях, предусмотренных Законом Украины «О бесплатной правовой помощи».

Бесплатная первичная правовая помощь включает такие виды правовых услуг как предоставление правовой информации, консультаций, разъяснений по правовым вопросам, составление заявлений, жалоб и других документов правового характера. Право на такую помощь имеют все лица, находящиеся под юрисдикцией Украины.

Бесплатная вторичная правовая помощь охватывает такие виды услуг как защита, составление документов процессуального характера, осуществление представительства интересов лиц в судах, государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами.

Бесплатную вторичную правовую помощь могут получить: малообеспеченные лица; инвалиды; дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов; внутренне перемещенные лица, лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите; ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, лица, реабилитированные в соответствии с законодательством Украины и др.

Сегодня в Украине 526 точек доступа граждан к бесплатной правовой помощи, это 97 местных центров по оказанию правовой помощи и 429 бюро правовой помощи, в которых можно получить бесплатную первичную и вторичную правовую помощь по гражданским и административным делам, а также свидетелям и потерпевшим по уголовным делах.

С 1 июля 2015 на сегодня только во Втором николаевском городском центре по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи получили консультации по юридическим вопросам 8440 граждан, 979 гражданам адвокаты и юристы Центра оказывают помощь непосредственно в судах.

Чаще всего граждане обращаются по вопросам взыскания алиментов, принятия наследства, снятие с регистрации места проживания, установление факта родственных отношений, взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы и др.

Уважаемые граждане! Воспользуйтесь своим правом на получение бесплатной правовой помощи!

Если у вас есть вопросы, которые вы не можете решить, обращайтесь во Второй николаевский городской центр по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи по адресу: г. Николаев, ул. Космонавтов, 61. Контактный телефон центра 44-54-60, эл. почта: mykolaiv2.mykolaiv@legalaid.mk.ua.

Центр также проводит консультирование по Skype! Логин: drygiy.bvpd Мы в Facebook: https://www.facebook.com/2mbvpd/notifications/.