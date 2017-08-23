Появится еще один парк. Военно-промышленный

Во вторник, 22 августа, в Николаев с рабочим визитом приехал генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Роман Романов. Чиновник прибыл с целью наладить сотрудничество с Николаевщиной и ее предприятиями.

По словам Романова, для того, чтобы создавать технику для военных, им нужна помощь Николаевской области, сообщает интернет-издание «Новости N».

В ходе заседания была проведена презентация достижений «Укроборонпрома» и результаты работы концерна. Было также озвучено, что теперь на заводе им. 61 коммунара появится военно-промышленный парк. В итоге глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко подписал меморандум о сотрудничестве с «Укроборонпромом».

Следует добавить, что главу «Укроборонпрома» встречали пикетчики-коммунаровцы, которым госконцерн задолжал немалую сумму зарплат — 56,9 млн грн. В ходе подписания меморандума о сотрудничестве Р. Романов пообещал добиться решения о выделении компенсации за содержание крейсера «Украина» из госбюджета для погашения долгов по заработной плате сотрудникам завода им. 61 коммунара.