Появится еще один парк. Военно-промышленный

23.08.17 19:04Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Во вторник, 22 августа, в Николаев с рабочим визитом приехал генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Роман Романов. Чиновник прибыл с целью наладить сотрудничество с Николаевщиной и ее предприятиями.

По словам Романова, для того, чтобы создавать технику для военных, им нужна помощь Николаевской области, сообщает интернет-издание «Новости N».

В ходе заседания была проведена презентация достижений «Укроборонпрома» и результаты работы концерна. Было также озвучено, что теперь на заводе им. 61 коммунара появится военно-промышленный парк. В итоге глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко подписал меморандум о сотрудничестве с «Укроборонпромом».

Следует добавить, что главу «Укроборонпрома» встречали пикетчики-коммунаровцы, которым госконцерн задолжал немалую сумму зарплат — 56,9 млн грн. В ходе подписания меморандума о сотрудничестве Р. Романов пообещал добиться решения о выделении компенсации за содержание крейсера «Украина» из госбюджета для погашения долгов по заработной плате сотрудникам завода им. 61 коммунара.

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