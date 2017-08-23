НБУ отменил последние ограничения на снятие наличных

23.08.17 19:38Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Теперь можно получать наличные в иностранной валюте без ограничений по сумме.

Национальный банк Украины отменил ограничения на снятие наличных с банковских карт и счетов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, физические лица теперь могут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме.

Кроме этого, снимается запрет на выпуск депозитных сертификатов и отменяется требование погашать их только путем перечисления средств на счет владельца сертификата или предъявителя.

Также для депозитных сертификатов в иностранной валюте убирается требование к минимальному сроку размещения, который должен составлять не менее шести месяцев.

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