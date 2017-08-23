Синоптик рассказала о погоде на День Независимости

23.08.17 19:52Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

На большей части страны ожидаются дожди.

В четверг, в День независимости Украины, в стране ожидается дождливая погода. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в западных областях ожидаются дожди. Температура днем будет от +16 до + 21 градуса.

В северных областях дождь будет чередоваться с прояснениями. Температура от +16 до +21 градуса.

В центре Украины есть вероятность дождей только в Винницкой и Черкасской областях. Температура воздуха от +17 до +24 градусов.

На востоке вероятен небольшой дождь в Харьковской области. Температура от +20 до +25 градусов.

А вот на юге и в Крыму будет солнечно. Температура от +22 до +27 градусов.

В Киеве есть вероятность дождя. Температура от +14 до +20 градусов.

"Утром на время парада – солнечно и прохладно, +14 +17 градусов, ветер западный, порывистый. В течение дня увеличится облачность, вероятность небольшого дождя. +18 +20 градусов. Но прояснения гарантированы. К вечеру ветер стихнет", – написала Диденко.

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