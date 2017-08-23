В аэропорту "Николаев" политбомонд отпраздновал ремонт взлетной полосы

В честь такого события в аэропорту даже установили сцену и «закатили» фуршет.

Для удобства гостей перед зданием аэропорта выставили стулья и палатки. Как передает НикЛайф, «практически все время «политическая элита» — депутаты Николаевского областного и городского советов – проводила время за разговорами, угощалась канапэ и даже шашлыками с выпивкой«.

Собственно, гости успевали все: и слушать отчет о проделанной работе, и фуршетиться, и делиться впечатлениями и в Фейсбук, вызывая тем самым у своих подписчиков самые разнообразные эмоции. Кто злился, кто «по -белому» завидовал, а кто просто радовался вместе с теми, кому повезло побывать на месте событий.

Не обошлось и без критических замечаний. В частности, один из участников обсуждения события в комментариях назвал происходящее «показухой» и «боязнью перед Минобороны».

Тем не менее, заместитель директора аэропорта Сергей Филатов напомнил, что аэропорт не обслуживался с 2012 года. По его словам, верхний слой взлетной полосы был непригодным, поскольку на нем росла трава и даже кусты. А директор КП «Николаевский международный аэропорт» Михаил Галайко озвучил потраченную сумму на восстановление аэропорта, которая на сегодня составляет 24 миллиона гривен.

– Первое, что мы сделали – это взлетно-посадочная полоса. Мы полностью поменяли верхний слой: асфальто-бетонное покрытие везли из Одессы. После восстановления всех систем у нас на очереди идет свето-сигнальное оборудование, проведение испытаний радиорелейного оборудования и сертификация аэропорта – это наша задача, – прокомментировал заместитель директора аэропорта.

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко вместе с депутатом Николаевского облсовета Федором Барной лично оценили полосу. После чего, Савченко предложил директору аэропорта, чтобы митрополит посвятил уже готовую полосу, с чем согласился и директор аэропорта.

Как сказано в сообщении на партийном сайте ОБ, депутаты » оценили его (аэропорта — уточн. ред.) нынешнее состояние, проверили ход работ, которые ведутся в аэропорту, а также изучили, какие решения необходимо дополнительно принять для восстановления работы предприятия.