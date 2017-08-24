Сорок детей погибших и раненых украинских воинов отправились из Николаева в Турцию

В среду, 23 августа, по инициативе и поддержке главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко 40 детей из семей погибших и раненых военнослужащих отправлены на отдых в Турцию.

Детей ожидают cемь дней отдыха. С ними также едут пять взрослых - сопровождающих, передает Николаевские новости.

Отметим, что, по данным волонтеров, Николаевская область - первая, которая собрала такое количество детей Героев АТО для отдыха за рубежом.