Сорок детей погибших и раненых украинских воинов отправились из Николаева в Турцию

24.08.17 08:14Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

В среду, 23 августа, по инициативе и поддержке главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко 40 детей из семей погибших и раненых военнослужащих отправлены на отдых в Турцию.

Детей ожидают cемь дней отдыха. С ними также едут пять взрослых - сопровождающих, передает Николаевские новости.

Отметим, что, по данным волонтеров, Николаевская область - первая, которая собрала такое количество детей Героев АТО для отдыха за рубежом.

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