В центре Киева перекрыли две станции метро

24.08.17 08:38Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Также перекрыты несколько улиц.

В четверг, 24 августа, с 8:00 на вход и выход закрыты станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик". Это связано с проведением праздничных мероприятий ко Дню независимости Украины, сообщается в распоряжении КГГА.

Станции откроют для пассажиров после окончания празднований в центре города. Как сообщалось ранее, в Киеве до 28 августа будут перекрывать дороги из-за праздничных мероприятий.

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