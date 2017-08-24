В центре Киева перекрыли две станции метро

Также перекрыты несколько улиц.

В четверг, 24 августа, с 8:00 на вход и выход закрыты станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик". Это связано с проведением праздничных мероприятий ко Дню независимости Украины, сообщается в распоряжении КГГА.

Станции откроют для пассажиров после окончания празднований в центре города. Как сообщалось ранее, в Киеве до 28 августа будут перекрывать дороги из-за праздничных мероприятий.