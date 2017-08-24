Строительство жилья на Николаевщине: в городах растет, в сельской местности падает

По данным Главного управления статистики, в январе–июне 2017 года в области принято в эксплуатацию 51,1 тыс.кв.м общей площади жилья. Доля жилья, принятого в эксплуатацию в одноквартирных домах, составила 58,9%, в многоквартирных – 41,1%.

Площадь принятого жилья по сравнению с январем–июнем 2016 года увеличилась на 17%, в том числе в многоквартирных домах – на 9,5%, в одноквартирных – на 23%, сообщает Свідок.info

В городских поселениях принято в эксплуатацию 47,5 тыс.кв.м жилья, что на 18,8% больше, чем в январе–июне 2016 года, в сельской местности – 3,6 тыс.кв.м (на 2,1% меньше). Почти 80% жилья построено в областном центре (40,5 тыс.кв.м).

Увеличился объем принятого в эксплуатацию жилья в городах Николаеве, Вознесенске, Первомайске и Южноукраинске, а также в Березанском, Новобугском, Первомайском и Снигиревском районах; в то же время, сократился – в городе Очакове, в Арбузинском, Баштанском, Витовском, Вознесенском, Николаевском и Новоодесском районах.

В отличие от І полугодия прошлого года, принято в эксплуатацию жилье в Березнеговатском, Веселиновском, Казанковском, Кривоозерском и Очаковском районах.

В остальных административно-териториальных единицах в январе–июне 2017 года жилье не строилось.

Застройщиками принято в эксплуатацию 472 квартиры средней площадью 86,1 кв.м.