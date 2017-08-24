Строительство жилья на Николаевщине: в городах растет, в сельской местности падает

24.08.17 09:50Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

По данным Главного управления статистики, в январе–июне 2017 года в области принято в эксплуатацию 51,1 тыс.кв.м общей площади жилья. Доля жилья, принятого в эксплуатацию в одноквартирных домах, составила 58,9%, в многоквартирных – 41,1%.

Площадь принятого жилья по сравнению с январем–июнем 2016 года увеличилась на 17%, в том числе в многоквартирных домах – на 9,5%, в одноквартирных – на 23%, сообщает Свідок.info

В городских поселениях принято в эксплуатацию 47,5 тыс.кв.м жилья, что на 18,8% больше, чем в январе–июне 2016 года, в сельской местности – 3,6 тыс.кв.м (на 2,1% меньше). Почти 80% жилья построено в областном центре (40,5 тыс.кв.м).

Увеличился объем принятого в эксплуатацию жилья в городах Николаеве, Вознесенске, Первомайске и Южноукраинске, а также в Березанском, Новобугском, Первомайском и Снигиревском районах; в то же время, сократился – в городе Очакове, в Арбузинском, Баштанском, Витовском, Вознесенском, Николаевском и Новоодесском районах.

В отличие от І полугодия прошлого года, принято в эксплуатацию жилье в Березнеговатском, Веселиновском, Казанковском, Кривоозерском и Очаковском районах.

В остальных административно-териториальных единицах в январе–июне 2017 года жилье не строилось.

Застройщиками принято в эксплуатацию 472 квартиры средней площадью 86,1 кв.м.

Похожие новости

11.08.17 09:06В Україні зменшать кількість податківців у рази

05.08.17 09:22Горожанам объяснили про освобождение от налогов НДС операций по реализации объектов нового жилья

11.05.17 08:54Строительство нового тренировочного поля на Центральном стадионе Николаева обойдется государству в 16 млн грн

08.03.17 15:19Николаевский стадион в парке "Победа" откроют 28 июня

23.02.17 11:12Мэр Николаева провёл встречу с руководителем Администрации морских портов Украины

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Четверг, 24.08.2017

Закругление верхнее-левое

10:48Военный парад на Майдане: онлайн-трансляция

10:35Марина Порошенко удивила выбором наряда на День флага Украины

10:23В Киеве приезжий зарезал мужчину за сброшенную с головы кепку

10:10Баскетболистам сборной Украины на Универсиаде предлагали сдать матч

09:56Гройсман поздравил украинцев с Днем Независимости

09:50Строительство жилья на Николаевщине: в городах растет, в сельской местности падает

09:2424 августа - День Независимости Украины

09:07В Одессе мужчина с ножом взял в заложники девочку

08:47Николаевский русский театр набирает юных актёров

08:38В центре Киева перекрыли две станции метро

08:26Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов

08:14Сорок детей погибших и раненых украинских воинов отправились из Николаева в Турцию

08:01Сутки в АТО: Позиции военных обстреливали ночью

 23.08

21:00В аэропорту "Николаев" политбомонд отпраздновал ремонт взлетной полосы

20:45Германия досрочно вернула в страну половину золотого запаса

20:30В Николаеве пройдет семинар по медитации

20:17На Донбассе договорились о прекращении огня

20:04По факту «минирования» николаевского «Экватора» начато уголовное производство

19:52Синоптик рассказала о погоде на День Независимости

19:38НБУ отменил последние ограничения на снятие наличных

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.08.17 10:364670

Facebook запустил собственный видеосервис

10.08.17 10:596540

Объявлен конкурс на руководителя пресс-службы Николаевской ОГА

10.08.17 11:134100

Под Николаевом в фуре полыхали коробки с овощами

10.08.17 11:255510

В США произошло массовое отравление фруктами из Мексики

Самые читаемые

17.08.17 20:0519920

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

10.08.17 12:116860

Успенский пост в 2017 году: календарь питания по дням

10.08.17 10:596540

Объявлен конкурс на руководителя пресс-службы Николаевской ОГА

20.08.17 20:006500

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама