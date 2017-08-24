В день Независимости Украины николаевцы пробежались в вышиванках

24 августа, в день Независимости Украины на Центральном городском стадионе николаевцы состязались в легкоатлетическом соревновании «Забег в вышиванках».

В соревновании приняли участие более ста участников. На Центральный стадион пришли спортсмены, депутаты, чиновники и простые горожане. И хоть соревнование и называется «Забег в вышиванках» к участию допустили всех желающих, передает Николаевские известия.

Преодолевшим дистанцию организаторы вручили памятные сертификаты.

Стоит отметить, что подобные соревнования прошли еще в десяти городах Украины, а также в городах США и Европы.

Сегодня, в честь праздника, горожан также ждет развлекательная программа в Детском городке «Сказка», а в 17:00 на главной площади города состоится большая праздничная программа «Твой день, Украина!».