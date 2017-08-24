Під Миколаєвом побудують дорогу до Матвіївського кладовища

24.08.17 13:12Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

На будівництво дороги до нового Матвіївського кладовища витратять ще 3 мільйони 300 тисяч гривень.

Про це повідомив депутат Миколаївської міської ради Сергій Мотуз під час засідання постійної комісії з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі. Наразі завершено конкурс з пошуку підрядника для виконання робіт, що не були проведені в минулому році через нестачу фінансування, пише Миколаївська правда.

«У минулому році ми зробили частину дороги за 1 мільйон 500 тисяч гривень. Сума, що необхідна для будівництва залишку дороги, — 3 мільйони 300 тисяч гривень. Зараз закінчилися другі торги. Перші скасували через те, що виграла така фірма, яка не в змозі цю дорогу зробити», — повідомив Сергій Мотуз.

Після того, як буде завершено будівництво дороги, депутат має намір організувати маршрутні перевезення, що дасть змогу містянам доїхати до воріт кладовища, а не йти пішки з мікрорайону Матвіївка.

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