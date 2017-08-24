Украинцы постепенно переходят на солнечные батареи

24.08.17 14:30Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Более 500 домохозяйств Украины в январе–июне 2017 г. установили солнечные панели в своих индивидуальных жилых домах.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, передает БлиNКом.

«В течение второго квартала этого года еще 326 семей отдали предпочтение «солнечной» электроэнергии. Это на 25% больше по сравнению с первым кварталом, когда 200 семей перешли на «чистую» энергию. Также, во втором квартале общая установленная мощность солнечных станций частных домохозяйств возросла на 24% и составила почти 25 МВт», — отмечается в сообщении.

По данным Госэнергоэффективности, по состоянию на конец июня 2017 г. количество установивших солнечные панели частных домохозяйств увеличилось почти в четыре раза от уровня годом ранее и составило 1,635 тыс. домохозяйств.

«На повышенный интерес населения к солнечным панелям повлиял принятый в 2015 г. закон Украины №514-VIII, которым установлен и привязан к курсу евро «зеленый» тариф на электроэнергию, производимую солнечными установками мощностью до 30 кВт. Благодаря этому тарифу семьи могут зарабатывать, продавая избыток производимой «чистой» энергии в сеть. В 2017 г. такую электроэнергию можно реализовывать по цене 18,09 евроцента/кВт-ч», — цитирует сообщение главу Госэнергоэффективности Сергея Савчука.

Как отмечается, с начала работы закона спрос на установку солнечных панелей в индивидуальных жилых домах ежеквартально увеличивался в среднем на 40-50%. Рекордные показатели роста были отмечены в четвертом квартале 2016 г. (в 1,77 раза к предыдущему кварталу) и в четвертом квартале 2015 г. (в 1,85 раза).

Похожие новости

19.08.17 13:56Солнечное затмение 21 августа 2017 года: когда и где смотреть

18.05.17 12:11Крупнейший немецкий производитель солнечных батарей обанкротился

17.07.13 17:01Украинцы доверяют журналистам, военным и церкви, а не Януковичу

30.04.13 11:17Украинцы упорно не хотят любить власть

13.12.12 11:12Армагеддон на заказ: маг о материальности мысли

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Четверг, 24.08.2017

Закругление верхнее-левое

16:10США утвердили поставку военной техники в Украину

15:40Глава Пентагона: никогда не примем аннексию Крыма

15:10Порошенко наградил орденами Байдена и Олланда

14:45Около Николаева грузовик протаранил «BWM» – погиб водитель легковушки

14:30Украинцы постепенно переходят на солнечные батареи

14:20Жители Намыва жалуются на тараканов в торговом центре «Таврия-В»

14:07"Динамо" в День Независимости Украины забивает минимум три мяча

13:52В Киеве во время парада мужчина "заминировал" станцию "Майдан Незалежности"

13:36В фильме о Джокере снимутся Робби и Лето

13:25Сколько воды расходует каждый житель Николаева ежемесячно и ежесуточно

13:12Під Миколаєвом побудують дорогу до Матвіївського кладовища

12:58Королева Иордании в модных брюках за 950 долларов восхитила стильным образом

12:31Безопасность в Киеве в День Независимости обеспечивают почти 400 спасателей

12:18Дальше в ринге: как прошла пресс-конференция перед боем Мейвезер – Макгрегор

12:05Порошенко объяснил, чем важен именно 26-й год независимости Украины

11:50"Барселона" хочет заменить Неймара экс-игроком "Шахтера"

11:39В день Независимости Украины николаевцы пробежались в вышиванках

11:26США введут визовые ограничения для четырех стран

11:09Вспышка кори коснулась и Николаевской области

10:55У Миколаєві оберуть кращих підприємців

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.08.17 16:414760

Саакашвили потратил на содержание массажистки 50 тысяч бюджетных долларов

10.08.17 17:133880

ВНО: почти 300 абитуриентов набрали высший балл

10.08.17 17:234070

В Николаеве шмормовое предупреждение

10.08.17 17:364400

В Николаеве появится возможность электронного билета в общественном транспорте

Самые читаемые

17.08.17 20:0520070

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:006590

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

13.08.17 16:306440

Украинец Главан остановился в шаге от медали на чемпионате мира

13.08.17 16:486230

Украинцы атакуют польский рынок недвижимости

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама