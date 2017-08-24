Украинцы постепенно переходят на солнечные батареи

Более 500 домохозяйств Украины в январе–июне 2017 г. установили солнечные панели в своих индивидуальных жилых домах.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, передает БлиNКом.

«В течение второго квартала этого года еще 326 семей отдали предпочтение «солнечной» электроэнергии. Это на 25% больше по сравнению с первым кварталом, когда 200 семей перешли на «чистую» энергию. Также, во втором квартале общая установленная мощность солнечных станций частных домохозяйств возросла на 24% и составила почти 25 МВт», — отмечается в сообщении.

По данным Госэнергоэффективности, по состоянию на конец июня 2017 г. количество установивших солнечные панели частных домохозяйств увеличилось почти в четыре раза от уровня годом ранее и составило 1,635 тыс. домохозяйств.

«На повышенный интерес населения к солнечным панелям повлиял принятый в 2015 г. закон Украины №514-VIII, которым установлен и привязан к курсу евро «зеленый» тариф на электроэнергию, производимую солнечными установками мощностью до 30 кВт. Благодаря этому тарифу семьи могут зарабатывать, продавая избыток производимой «чистой» энергии в сеть. В 2017 г. такую электроэнергию можно реализовывать по цене 18,09 евроцента/кВт-ч», — цитирует сообщение главу Госэнергоэффективности Сергея Савчука.

Как отмечается, с начала работы закона спрос на установку солнечных панелей в индивидуальных жилых домах ежеквартально увеличивался в среднем на 40-50%. Рекордные показатели роста были отмечены в четвертом квартале 2016 г. (в 1,77 раза к предыдущему кварталу) и в четвертом квартале 2015 г. (в 1,85 раза).