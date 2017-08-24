В Южноукраинске отменили марш вышиванок

24.08.17 16:38Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 24 августа, в Южноукраинске не состоялось традиционного марша вышиванок и праздничного хода по центральной улице города с огромным флагом Украины.

По неизвестным причинам городской голова Южноукраинска отменил праздничные мероприятия. Такие действия градоначальника возмутили жителей и депутатов, пишет местное издание "Барометр".

Так, депутат Южноукраинского горсовета Сергей Ярошенко на своей странице в facebook написал, что горожане не смогут пройти по проспекту Независимости и спеть гимн Украины.

  • «Впервые за много лет в Южноукраинске 24 августа не празднуют день Независимости! Нет ни одного мероприятия! Ни торжественной ходы, ни марша, вообще ничего! Люди с флагами и в вышиванках к сожалению не пройдут по проспекту, не споют гимн Украины! Позор Пароконному! Такому мэру нужно со своей стаей шакалов петь "мурку". А настоящих горожан, которые любят свое государство, я поздравляю с днём Флага и Днем Независимости! Украина - это мы, каждый из нас! Слава Украине! Эти фото - воспоминания о празднике, который любят все Южноукраинцы!», - написал Сергей Ярошенко.

Пост депутата поддержали сотни горожан, многие призывали самоорганизоваться и провести марш. Некоторые высказывали мнение, что причиной отказа Виктора Пароконного от праздника являются его плохие отношения с атомной электростанцией, другие же считают, что он слишком занят дерибаном, третьи призывали АТОшников наведаться на сессию и устроить бунт.

«Живём как в оккупации!!!! Так подло поступить, как это сделал Пароконный.... я даже не ожидал! Что плохого ему сделали жители города? Многие кто покупал вышиванку, хотели принять участие в марше. Быть частью Украины!», - написал депутат Ярошенко.

Тем не менее, причины, по которым мэр Южноукраинска отказался возглавить ходу с государственным флагом, неизвестны.

Согласно данным на официальном сайте Южноукраинского городского совета, на сегодня, 24 августа, отсутствуют какие либо массовые праздничные мероприятия.

Для наглядности, издание поделилось коллекцией фотографий из собственного архива, на которых запечатлено, как отмечали южноукраинцы День Независимости ранее, когда проходили официальные мероприятия, посвящённые празднику.

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